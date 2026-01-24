KZ
    14:15, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бір палаталы Құрылтай заң жобаларын үш оқылымда қарайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекеттік кеңесші – Конституциялық комиссия төрағасының орынбасары Ерлан Қарин Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның бірінші отырысында Құрылтайдың заң қабылдау үдерісі қандай форматта ұйымдастырылатынын айтты. 

    отырыс
    Фото: Конституциялық сот

    – Бір палаталы Құрылтайдың заң шығару үдерісі де жұмыс тобының отырыстарында жан-жақты талқыланды. Нәтижесінде, Құрылтай жұмысына заң жобаларын үш оқылымда қарастыру форматын енгізу ұсынылды. Алғашқы екі оқылымда заң жобасының мазмұны айқындалады. Ал үшінші оқылым заң жобасының заңнамалық тұрғыдан дұрыстығын қамтамасыз етеді, - деді ол.

    Ерлан Қарин заң шығару үдерісінің үздіксіз болуына Парламентте екінші палатаның болмауы бұған кедергі келтірмейтінін атап өтті.

    – Сондықтан Парламент болмаған кезде заң шығару функциясы мемлекеттің ең жоғары лауазымды тұлғасы – Президентке жүктеледі. Жұмыс тобы осындай ұсыныс енгізді, - деді Мемлекеттік кеңесші.

    Айта кетейік, Jibek Joly арнасы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның бірінші отырысын тікелей эфирде көрсетіп жатыр.

    Бұған дейін Конституциялық комиссияның құрамында кімдер кіргенін жазған едік.

