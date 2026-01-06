23:01, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5
Бішкектегі қарттар үйінде өрт шығып, екі адам қаза тапты
БІШКЕК. KAZINFORM — Бішкек қаласының Первомай ауданында, Абай көшесінде орналасқан қарттар үйінде өрт шыққаны туралы алдын ала ақпарат түсті, деп жазды Кабар агенттігі.
Өртті ауыздықтауға 4 өрт сөндіру жасағы мен жедел штаб жұмылдырылған. Қазіргі уақытта өрт оқшауланған, толықтай сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ғимараттан 15 адам эвакуацияланды, екі адам көз жұмды.
— Қосымша ақпарат кейінірек беріледі, — делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, бұған дейін Индонезияда қарттар үйіндегі өрттен 16 адам қаза тапқан болатын.
Ал сәуір айында Қытайда қарттар үйіндегі өрттен 20 адам мерт болды.