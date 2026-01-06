KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    23:01, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бішкектегі қарттар үйінде өрт шығып, екі адам қаза тапты

    БІШКЕК. KAZINFORM — Бішкек қаласының Первомай ауданында, Абай көшесінде орналасқан қарттар үйінде өрт шыққаны туралы алдын ала ақпарат түсті, деп жазды Кабар агенттігі.

    Фото: Кабар

    Өртті ауыздықтауға 4 өрт сөндіру жасағы мен жедел штаб жұмылдырылған. Қазіргі уақытта өрт оқшауланған, толықтай сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ғимараттан 15 адам эвакуацияланды, екі адам көз жұмды.

    — Қосымша ақпарат кейінірек беріледі, — делінген хабарламада.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Индонезияда қарттар үйіндегі өрттен 16 адам қаза тапқан болатын.

    Ал сәуір айында Қытайда қарттар үйіндегі өрттен 20 адам мерт болды.

    Тегтер:
    Өлім-жітім Әлем жаңалықтары Өрт Қытай Индонезия Қарттар Қырғызстан
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
