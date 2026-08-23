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    Халықтық Конституцияны іс жүзінде жүзеге асыруға бағытталған маңызды қадам – Ерлан Қошанов

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Құрылтай депутаттарының сайлауында Ерлан Қошанов та өз таңдауын жасады.

    Ерлан Кошанов проголосовал
    Фото: Facebook/Ерлан Қошанов

    - Құрметті достар! Бүгін еліміз үшін тарихи күн. Қазақстандықтар жаңа Құрылтайдың депутаттарын сайлап жатыр. Бұл – жұртшылықтың кең қолдауына ие болған жаңа Халықтық Конституцияны іс жүзінде жүзеге асыруға бағытталған маңызды қадам. Мемлекет басшысы жүргізіп отырған ауқымды реформалардың заңды нәтижесі, - деді Ерлан Қошанов.

    Сондай-ақ ол адамдар таңертеңнен бастап белсенді түрде дауыс беріп жатқанын атап өтті. Сайлауға отбасыларымен бірге келіп жатқандар көп. Бүкіл еліміз бойынша сайлаушылардың белсенділігі жоғары болады деп сенемін.

    - Баршаңызды сайлау учаскелеріне келіп, азаматтық парыздарыңызды орындауға шақырамын. Қуатты, Әділетті, Прогрессивті Қазақстанды бірге құрайық! - деді ол.

    Ерлан Кошанов проголосовал на выборах депутатов Курултая
    Фото: Facebook/Ерлан Қошанов

    Айта кетейік, бүгін еліміздің барлық өңірінде Құрылтай депутаттарын сайлау жүріп жатыр. Дауыс беру 10 423 сайлау учаскесінде өтеді.


    Сайлау Құрылтай Сайлау-2026
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар