Бүгін Қазақстан Премьер-лигасында ХІ тур ойындары басталады
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл турдағы ойындар 22 және 23 мамыр күндеріне белгіленген.
Бүгін, 22 мамырда үш кездесу өткізілсе, 23 мамырда бес ойын болады.
Биыл ел біріншілігінде барлығы 16 команда жүлдені сарапқа салады. Олардың қатарында «Ақтөбе», «Алтай» (Өскемен), «Астана», «Атырау», «Елімай» (Семей), «Ертіс» (Павлодар), «Жеңіс» (Астана), «Жетісу» (Талдықорған), «Каспий» (Ақтау), «Қайрат» (Алматы), «Қайсар» (Қызылорда), «Қызылжар» (Петропавл), «Тобыл» (Қостанай), «Ұлытау» (Жезқазған), «Оқжетпес» (Көкшетау), «Ордабасы» (Шымкент) бар.
Премьер-Лига, ХІ тур ойындары:
22 мамыр
15:00. «Алтай» — «Оқжетпес»
17:00. «Астана» — «Ұлытау»
19:00. «Каспий» — «Ертіс»
23 мамыр
16:00. «Жетісу» — «Атырау»
17:00. «Елімай» — «Жеңіс»
18:00. «Қайрат» — «Қайсар»
19:00. «Ақтөбе» — «Қызылжар»
20:00. «Тобыл» — «Ордабасы».
Тоғызыншы турдан кейін «Қайрат» 25 ұпаймен көш басында тұрса, одан кейінгі орындардағы «Ордабасының» 22, «Оқжетпестің» 19 ұпайы бар.