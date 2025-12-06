БҰҰ өкілі Сириядағы барлық қылмысты тергеуге шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі басқармасының өкілі Тамин әл-Хитан Сирияда, соның ішінде Башар Асад билігі кезеңінде жасалған барлық қылмыстарды тергеуге шақырды, деп жазды Анадолу.
Женевадағы БҰҰ кеңсесінде өткен апта сайынғы дәстүрлі брифингте сөйлеген әл-Хитан Сирияда Башар Асад режимінің құлағанына бір жыл толатынын еске салып, қазіргі билік бұрын болған құқықбұзушылықтарды жоюға бағытталған үміт күттіретін қадамдар жасап жатқанын атап өтті. Алайда оның айтуынша, бұл қадамдар тек бастамасы ғана.
Әл-Хитан Израильдің Сирияға жасалған қайталанған соққылары, рейдтері және басып алынған аумақтарды кеңейтуі соңғы жылдың негізгі талқылау тақырыптарына айналғанын атап өтті.
«Біз бейбіт тұрғындар арасындағы қаза тапқандар, ұсталғандар және үйлерге тінту жүргізілгені туралы хабарламалар алып отырмыз, соның ішінде соңғы Дамаск маңындағы израильдік шабуылдан кейін де. Өткен және қазіргі барлық құқықбұзушылықтар тәуелсіз, жан-жақты және ашық түрде тергелуі тиіс, ал кінәлілер жазалануы керек», деді ол.
Әл-Хитан БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк билікті бұл құқықбұзушылықтардың түпкі себептерін жоюға бағытталған шаралар қабылдауға шақырғанын еске салды, сондай-ақ әділдік, бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету табысты өтпелі кезеңнің түпкілікті шарттары екенін атап өтті.
«Жәбірленушілердің залалды өтеу және өтемақы алу құқығы қамтамасыз етілуі тиіс. БҰҰ Адам құқықтары басқармасы сириялықтардың өтпелі кезеңдегі инклюзивті әділдікті қамтамасыз ету және заң үстемдігін нығайту жөніндегі күш-жігерін біздің бағдарламамыз арқылы қолдайды», деді ол.
«Анадолу» агенттігі тілшісінің БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі басқармасының Сириядағы жұмысы туралы сұрағына жауап берген әл-Хитан Асад режимі билік еткен кезеңде Сирия аумағына кіру ұзақ уақыт мүмкін болмағанын, барлық құқықбұзушылықтар қашықтан тіркелгенін айтты.
«Жаңа үкіметпен біз кіру процесін бастадық және елде тұрақты қарым-қатынас орнату бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінгі таңда Дамаскіде сегіз қызметкер жұмыс істейді», деді ол.
Әл-Хитан Сирия билігі елдегі бағдарламаларды іске асыруға уақытша рұқсат бергенін, сондай-ақ Дамаскіде кеңсенің ресми түрде ашылуына рұқсат беру үдерісінің аяқталатынына үміт білдіргенін айтты.
«Әрине, Сирияның түрлі өңірлеріне кіру әлі де қиын, әрі кейбір аудандардағы тұрақсыз қауіпсіздік жағдайына байланысты айтарлықтай логистикалық дайындық қажет», деп қосты ол.
Еске сала кетсек, бұған дейін БҰҰ Судандағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырғанын жаздық.
Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы биыл 378 мың сириялықтың Ливаннан өз отанына оралғанын хабарлады.