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    Бюллетень суретін желіге жариялаған 7 азаматқа айыппұл салынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы жалпыұлттық онлайн-марафон аясында Орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде Бас прокуратураның бас прокурор аппаратының БАҚ мониторингі және жұртшылықпен байланыс басқармасының бастығы Ерлан Жанпейісов айтты.

    бюллетень голосование
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Оның сөзінше, дауыс беру процесі тыныш жағдайда өтті. Сайлау комиссиялары тарапынан ешқандай құқықбұзушылықтар белгіленбеді.

    — Дауыс беру аяқталғанға дейін бүгін Астана, Алматы, Шымкент, Орал және Қостанай қалаларында прокурорлар қысқартылған тәртіппен 7 азаматты айыппұлға тартты. Олардың барлығы толтырылған бюллетень суреттерін таратуға байланысты болды, — деді ол.

    Осыдан бұрын хабарланғандай, 20:00-дегі жағдай бойынша Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы дауыс берді


    Құрылтай ҚР Бас прокуратурасы Айыппұл Сайлау-2026
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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