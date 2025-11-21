Чехияда екі жолаушылар пойызының соқтығысуынан ондаған адам зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM — Чехия Республикасының оңтүстігіндегі Злив қаласына жақын жерде бейсенбі күні таңертең екі пойыз соқтығысып, салдарынан 42 адам зардап шекті, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.
Құтқару қызметтеріне сілтеме жасаған Чехия теледидарының хабарлауынша, бес адам ауыр жарақат алып, жергілікті ауруханада дәрігерлердің бақылауында жатыр.
Оқиға жергілікті уақыт бойынша шамамен таңғы сағат 6:15-те (Гринвич уақыты бойынша 05:15-те) болған. Барлық жолаушылар қауіпсіз аумаққа шығарылды.
Update: Two trains collided near České Budějovice in the Czech Republic around 6:20 a.m., injuring 42 people, five seriously.— GeoTechWar (@geotechwar) November 20, 2025
The crash occurred about 150 km (93 miles) south of Prague, halting traffic between České Budějovice and Plzeň.
Authorities are investigating, with… https://t.co/mCSSpjpYWt pic.twitter.com/Sx8gIfYIIq
Пойыздардың бірі экспресс, екіншісі қала маңына қатынайтын пойыз болған. Екі пойызға да «Чех темір жолдары» компаниясы қызмет көрсетеді.
Оқиғаның себебін анықтап жатыр.
Айта кетейік, Словакияда екі пойыз соқтығысып, 100-ге жуық адам зардап шеккенін хабарлағанбыз.