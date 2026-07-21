Чехияда мектеп оқушыларына үзіліс кезінде де телефон пайдалануға тыйым салынды
АСТАНА. KAZINFORM — Чехия үкіметі 2027 жылдың қыркүйегінен бастап мектептерде ұялы телефон пайдалануға тыйым салатын заң жобасын мақұлдады, деп хабарлайды Prague Daily News.
Заң жобасы балаларға балабақшаларда, бастауыш мектептерде және орта мектептерде ұялы телефондарды пайдалануға тыйым салады.
Шектеу тек сабақ кезінде емес, сонымен қатар үзіліс кезінде және мектеп асханаларында да қолданылады.
Медициналық себептермен немесе арнайы білім беру қажеттіліктеріне байланысты электрондық құрылғыларды қажет ететін оқушыларға ерекше жағдай қарастырылған.
Тыйым салу оқу жағдайын жақсартуға, оқушылар арасындағы тікелей байланысты ынталандыруға және смартфондар мен әлеуметтік желілерді шамадан тыс пайдаланудың балалардың психикалық денсаулығына тигізетін теріс әсеріне қарсы тұруға бағытталған.
Білім министрі Роберт Плага кабинеттің өзі мен премьер-министр Андрей Бабиш бірлесіп ұсынған ұсынысты бірауыздан қолдайтынын мәлімдеді.
Алайда оппозиция бастаманы сынға алып, тыйым салудың орнына балаларға гаджеттерді жауапкершілікпен пайдалануға үйрету керегін мәлімдеді.
Бұл шараның күшіне енуі үшін Чехия парламенті мақұлдауға тиіс.
Бұған дейін Әзербайжан мектептерінде сабақ кезінде телефон пайдалануға тыйым салынған болатын.