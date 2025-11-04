Дамыған елдерге келетін мигранттар қатары төрт жылда алғаш рет азайды
АСТАНА. KAZINFORM — 2024 жылы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше дамыған 38 мемлекетке тұрақты тұру үшін 6,2 млн адам кірді, деп хабарлайды DW.
Бұл көрсеткіш үш жыл бойғы тұрақты өсімнен кейін алғаш рет төмендеді. 2023 жылмен салыстырғанда 4% аз. Бірақ пандемияға дейінгі кезеңнен әлі де 15% жоғары.
Иммиграцияның негізгі себебі – отбасымен қайта қосылу. Ал еңбек мигранттарының саны 2020 жылдан бергі өсу кезеңінен кейін 21% қысқарды.
Ал барлық иммигранттардың жартысы бес елге бағытталған: АҚШ, Германия, Канада, Ұлыбритания және Испания. Мигранттар шыққан елдер ішінде Венесуэла, Колумбия және Сирия көш бастап тұр.
