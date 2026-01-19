Дауыл салдары: Атырауда үйлерді жөндеп, қасбетін ауыстыруға 400 млн теңге бөлінді
АТЫРАУ. KAZINFORM — Былтыр желтоқсан айында Атырау қаласында болған дүлей дауыл салдарынан бірқатар көпқабатты тұрғын үйдің шатыры ұшып, қасбеттері зақымданған еді.
Енді қаладағы зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру жұмыстары кезең-кезеңімен жүзеге асырылмақ. Бұл туралы Атырау қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі секторының бас маманы Ербол Айтқалиев мәлімдеді.
Оның айтуынша, Алмагүл, Балықшы және Нұрсая ықшам аудандарында орналасқан шамамен 10 көпқабатты тұрғын үйді қалпына келтіру үшін алдағы уақытта ашық конкурс өткізу жоспарланып отыр. Қазір жұмыстың жобасы жасалып жатыр.
— Осы жылы жергілікті бюджет есебінен Абай көшесіндегі № 11, 13, 14А және 16А көппәтерлі тұрғын үйлердің бірыңғай сәулеттік келбетін сақтау мақсатында қасбеті мен шатырларына күрделі жөндеу жүргізу жоспарланған. Қазір жарияланған ашық электронды конкурс нәтижесінде құрылыс жұмыстарына жауапты мердігер мекеме анықталу үстінде, — деді Ербол Айтқалиев.
Бұл үйлердің шатырын жөндеп, қасбетін ауыстыру үшін жергілікті бюджеттен 400 млн теңгеге жуық қаражат бөлініп отыр.
Бұдан бөлек, осы бағдарлама аясында тағы 12 көпқабатты тұрғын үйдің қасбеті мен шатырларына күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп, қазір сараптама қорытындысы дайындалып жатыр. Оң қорытынды алынған жағдайда тиісті құрылыс жұмыстары басталмақ.
