Доминикан Республикасы АҚШ әскери күштеріне өз аумағын пайдалануға рұқсат берді
АСТАНА.KAZINFORM — Доминикан Республикасының президенті АҚШ әскери күштеріне Вашингтонға есірткі тасымалымен күресте көмектесу үшін Кариб теңізі елінің белгілі бір аймақтарына уақытша орналастыруға рұқсат берді, деп хабарлайды The New York Times.
Доминикан Республикасы президенті Луис Абинадер Пентагон Сан-Исидро әуе базасы мен Лас-Америкас халықаралық әуежайындағы шектеулі аймақтарды жанармай құю және жабдықтар мен техникалық персоналды тасымалдау үшін пайдалануы мүмкін екенін мәлімдеді.
Бұл хабарландыру АҚШ әскери күштерінің Кариб теңізі мен Тынық мұхитының шығысында есірткі контрабандасымен айналысады деп санайтын кемелерге Пентагонның әскери шабуылдары жалғасып жатқан кезде жасалды. Қыркүйек айынан бері АҚШ әскери күштері 20-дан астам шабуыл жасап, кем дегенде 83 адамның өмірін қиды.
Бұл Трамп әкімшілігінің Доминикан Республикасымен қол жеткізген алғашқы ірі әскери келісімі. Кариб теңізі мемлекеті бұл келісімнен не ұтатыны және Пентагонның бұл шектеулі аймақтарда қанша уақыт жұмыс істей алатыны әлі белгісіз.
Бұған дейін АҚШ Венесуэла президентін террористік ұйымның көшбасшысы деп санайтыны хабарланған болатын.