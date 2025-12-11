Дрон шабуылына байланысты Өзбекстан ұшақтарының Ресейге рейсі кешігіп жатыр
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Күшейтілген қауіпсіздік шараларына байланысты Ресей тарапы өзбекстандық ұшақтарды қабылдауды кейінге шегерді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Uzbekistan Airways компаниясынан мәлім еткендей, кеше түнде дрон шабуылына байланысты Ресейдің бірқатар әуежайы жұмысын тоқтатты. Тиісінше, өзбекстандық ұшақтардың рейсі кешігіп жатыр.
Айта кетейік, қазіргі уақытта Мәскеу, Владикавказ, Грозный, Магас және Махачкала әуежайларындағы қауіпсіздік шаралары күшейтілген.
Сәйкесінше, Қаршы-Мәскеу рейсін орындаған ұшақ Новгородтағы қосалқы әуежайға бағытталды. Сондай-ақ, Мәскеу — Самарқанд, Мәскеу — Ферғана, Ташкент — Махачкала — Ташкент, Ташкент — Грозный — Ташкент рейстері кешігеді.
