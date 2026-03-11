    18:18, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Дубай әуежайы маңына дрон құлап, шетелдік азаматтар жарақат алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Дубай халықаралық әуежайының маңында екі ұшқышсыз басқарылатын аппарат құлады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі. 

    Дубай әуежайы маңына дрон құлап, шетелдік азаматтар жарақат алды
    Төрт адам түрлі дәрежедегі жарақат алды. Олардың барлығы шетелдіктер. 

    — Гананың екі азаматы және Бангладештің бір азаматы жеңіл жарақат алды. Үндістанның бір азаматы орташа дәрежедегі жарақат алды, — деп хабарлады Дубай Медиакеңсесі. 

    Әмірліктің қоғам және БАҚ-пен байланыс жөніндегі ресми органы әуе қатынасы қалыпты режимде жұмыс істеп тұрғанын қосып өтті. 

    Осыған дейін Дубай халықаралық әуежайы жұмысын тоқтатқаны хабарланды. 

    Сондай-ақ Air Astana наурыздың соңына дейін Дубайға рейстерді тоқтататынын жаздық.  Ал FlyArystan Ақтау — Дубай бағыты бойынша рейстерді 31 наурызға дейін тоқтатты. 

    Еске салсақ, Таяу Шығыстан 9517 қазақстандық оралған еді. 

    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
