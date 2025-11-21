17:21, 21 Қараша 2025 | GMT +5
Дубайдың әуе көрмесінде ұшақ апатқа ұшырады
АСТАНА.KAZINFORM - Dubai Airshow 2025 бағдарламасы кезінде ұшақ апатқа ұшырады. Алдын ала болжам бойынша апатқа ұшыраған үнділік Tejas жойғыш ұшағы, деп хабарлайды ТАСС.
Ұшу бағдарламасына сәйкес, Үндістанда жасалған Tejas жойғыш ұшағы ұшу бағдарламасын жергілікті уақыт бойынша сағат 14:00-де бастаған.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға ұшқыш ұңғымен домалатып жатқан кезде болған.
Ұшақ құлаған жерді қара түтін басты.
Үндістан әуе күштері Дубай әуе көрмесінде апатқа ұшыраған Tejas ұшағының ұшқышы дер кезінде секіре алмай, қайтыс болғанын хабарлады.
