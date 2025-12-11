Джонни Депп «Майталман шебер мен Маргарита» фильмінде басты рөлді сомдайды
АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық актер Джонни Депп Михаил Булгаковтың «Майталман шебер мен Маргарита» романының тұңғыш ағылшын тіліндегі кинокартинасында басты рөлге қарастырылып жатыр, деп хабарлайды Variety журналы.
Аталған журналдың мәліметінше, Депп жобаға продюсер ретінде де қатысады, ал түсірілімдер оның IN.2 Film киностудиясының бақылауымен өтеді.
Фильмнің режиссері әзірге тағайындалмаған. Өндіріске кірісу келесі жылдың соңына қарай жоспарланған.
62 жастағы Депп көптеген фильмдегі басты рөлдерімен танымал, соның ішінде оның карьерасындағы ең коммерциялық табысты жобалардың бірі — «Кариб теңізінің қарақшылары» франшизасы бар.
