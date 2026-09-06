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    Джорджа Мелони Тоқаевқа алғыс білдіріп, Қазақстанмен серіктестікті нығайтуға ниетті екенін айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Италия Республикасының Премьер-министрі Джорджа Мелони бұл туралы әлеуметтік желідегі парақшасына жазды. 

    Джорджа Мелони Тоқаевқа алғыс білдіріп, Қазақстанмен серіктестікті нығайтуға ниетті екенін айтты
    Фото: Акорда

    Джорджа Мелони Президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа шынайы достық үшін алғыс білдірді.

    — Стратегиялық көзқарасы қалыптасқан әрі болашаққа ұмтылатын көшбасшымен бірге жұмыс істеу мен үшін үлкен қуаныш. Біз Италия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, энергетика мен аса маңызды минералдық ресурстардан бастап, жоғары білім беру саласындағы ынтымақтастыққа дейінгі бағыттарда жаңа стратегиялық мүмкіндіктерге жол ашып келеміз.

    Халықтарымыздың өсіп-өркендеуі мен әл-ауқаты үшін осы жолдағы жұмыстарымызды жалғастыра береміз, — деп жазды ол.

    Еске салсақ, былтыр мамыр айында Италия премьері Қазақстанға ресми сапармен келді.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада Қазақстанға ресми сапармен келген Италия Премьер-министрі Джорджа Мелониді қарсы алды. Кейіннен Қасым-Жомарт Тоқаев пен Джорджа Мелони келіссөз жүргізді.

    Жалпы елордада өткен «Италия — Қазақстан» іскерлік форумында екі елдің ұйымдары жалпы сомасы 180 миллион еуро болатын 10 меморандумға қол қойды.

    Италия Премьер-министрі Джорджа Мелони Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты ең сындарлы көшбасшылардың бірі деп атады.

    Айта кетейік, 4 қыркүйекте Джорджа Мелони басқаратын Италия министрлер кабинетінің үздіксіз жұмыс істегеніне 1 413 күн толып, Сильвио Берлусконидің екінші үкіметінің қызмет ету мерзімінен асып түскені белгілі болды. Осылайша Мелони үкіметі Италияда билік басында болу мерзімі бойынша рекорд орнатты.

     

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Италия
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар