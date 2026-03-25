Екі айда 380 мыңнан астам қазақстандық Өзбекстанға саяхаттап барған
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Биыл алғашқы екі айда Өзбекстанға 1,7 миллионнан астам шетелдік саяхаттап келді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Өзбекстан Ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, екі айда шетелдік туристердің саны 33%-ға өсті. Саяхатшылардың көбі Қырғызстан (521,1 мың адам), Тәжікстан (469мың адам) және Қазақстаннан (386,2 мың адам) келген.
Сондай-ақ, Ресей (123,3 мың адам), Ауғанстан (83,6 мың адам) және Түрікменстан (51 мың адам) азаматтарының үлесі басым.
Комитеттің мәліметінше, саяхатшылардың көбі Ташкент, Самарқанд, Бұхара және Хиуа қалаларының көрікті жерлерін аралаған.
Қоса кетсек, таяуда Өзбекстан Мемлекеттік кеден комитетінің Стратегиялық жоспарлау және кедендік рәсімдерді оңтайландыру басқармасының бастығы Фарход Олимжонов Kazinform агенттігіне сұхбат беріп, саяхатшылар қаперде ұстауы тиіс ережелерді айтқан еді.
Сондай-ақ, қаңтарда Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 400 млн доллардан асты.