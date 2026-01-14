Екі өңірде көлік қозғалысына шектеу енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты екі облыста көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.
14 қаңтар сағат 16:00-де ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі:
Ақтөбе облысы:
– «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).
Қызылорда облысы:
– «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы).
Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 15 қаңтар сағат 00:00-де ашу жоспарланып отыр.
Бұған дейін Ақтөбеде қатты желден бірнеше бағыттағы жол жабылғанын хабарлаған едік.