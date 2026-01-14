KZ
    17:35, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Екі өңірде көлік қозғалысына шектеу енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты екі облыста көлік қозғалысы шектелгенін хабарлады.

    Екі өңірде көлік қозғалысына шектеу енгізілді
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    14 қаңтар сағат 16:00-де ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі: 

     Ақтөбе облысы:

    – «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Қызылорда облысы шекарасы).

     Қызылорда облысы:

    – «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысы шекарасы – Арал қаласы). 

    Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 15 қаңтар сағат 00:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Бұған дейін Ақтөбеде қатты желден бірнеше бағыттағы жол жабылғанын хабарлаған едік. 

