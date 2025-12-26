KZ
    13:40, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жасанды ұрықтандыруға 30 жасқа толмаған азаматтар жүгіне бастады - эмбриолог

    АСТАНА. KAZINFORM — ЭКҰ арқылы нәрестелі болғысы келетін азаматтардың жас ерекшелігі жағынан айтарлықтай айырмашылық байқалып отыр. 

    ЭКҰ-ға жүгінетіндердің жасы төмендеп келеді
    Фото: Камила Мүлік/Kazinform

    — Бұрын көбіне 32–35 жастан асқан әйелдер жүгінетін. Қазір 30 жасқа толмаған жастардың үлесі көбейді. Бұған экология, өмір салты, күйзеліс әсер етіп жатыр, — дейді Репродуктивті медицина институтының эмбриолог маманы Алдияр Мәлік.

    Алдияр Мәлік
    Фото: Камила Мүлік/Kazinform

    Сондай-ақ ол бедеуліктің ер адамдар арасында артып келе жатқанын айтады.

    — Ер адамдар арасындағы бедеуліктің артуы да - ЭКҰ-ға жүгінудің бір себебі. Қазіргі таңда ер және әйел бедеулігінің үлесі шамамен тең: 50/50, — дейді ол.

    Айта кетейік, «Аңсаған сәби» әлеуметтік бағдарламасы аясында 14 мың әйелге ЭКҰ қызметтері ұсынылғанын жазған едік.

    Камила Мүлік
