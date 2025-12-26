13:40, 26 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Жасанды ұрықтандыруға 30 жасқа толмаған азаматтар жүгіне бастады - эмбриолог
АСТАНА. KAZINFORM — ЭКҰ арқылы нәрестелі болғысы келетін азаматтардың жас ерекшелігі жағынан айтарлықтай айырмашылық байқалып отыр.
— Бұрын көбіне 32–35 жастан асқан әйелдер жүгінетін. Қазір 30 жасқа толмаған жастардың үлесі көбейді. Бұған экология, өмір салты, күйзеліс әсер етіп жатыр, — дейді Репродуктивті медицина институтының эмбриолог маманы Алдияр Мәлік.
Сондай-ақ ол бедеуліктің ер адамдар арасында артып келе жатқанын айтады.
— Ер адамдар арасындағы бедеуліктің артуы да - ЭКҰ-ға жүгінудің бір себебі. Қазіргі таңда ер және әйел бедеулігінің үлесі шамамен тең: 50/50, — дейді ол.
Айта кетейік, «Аңсаған сәби» әлеуметтік бағдарламасы аясында 14 мың әйелге ЭКҰ қызметтері ұсынылғанын жазған едік.