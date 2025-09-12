KZ
    22:00, 12 Қыркүйек 2025

    Эльбруста аспалы жолдағы апат салдарынан екі адам мерт болып, тоғызы жарақат алды

    АСТАНА. KAZINFORM - Эльбруста аспалы жолдағы апат салдарынан екі адам мерт болып, тоғызы жарақат алды. Қабарда-Балқар билігінің мәліметтеріне қарағанда, апатқа арқан жүретін дөңгелектің істен шығуы себеп болған.

    Эльбруста аспалы жолдағы апат
    Фото: gumbao / Shutterstock/rbc.ru

    АЗЕРТАДЖ-дың хабарлауынша, зардап шеккен адамдар 3,8 мың метр биіктіктен эвакуацияланып, өңірдің ауруханаларына жеткізілді.

    Өңірлік денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша, денсаулық сақтау мекемелері жарақат алғандарды қабылдауға дайындалды.

    Қабарда-Балқар Тергеуі комитеті екі адамның өліміне себепші болған талапқа сай келмейтін қызмет көрсету ісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Аспалы жолдың иесі «МКД Эльбрус» ААҚ.

    3-24 қыоркүйек аралығында аталған нысанда жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланғаны хабарланып отыр.

    Осыған дейін Италияда аспалы жолдың арқаны үзіліп кетіп, 12 адам қаза тапқаны туралы жаздық.

     

