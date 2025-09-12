Эльбруста аспалы жолдағы апат салдарынан екі адам мерт болып, тоғызы жарақат алды
АСТАНА. KAZINFORM - Эльбруста аспалы жолдағы апат салдарынан екі адам мерт болып, тоғызы жарақат алды. Қабарда-Балқар билігінің мәліметтеріне қарағанда, апатқа арқан жүретін дөңгелектің істен шығуы себеп болған.
АЗЕРТАДЖ-дың хабарлауынша, зардап шеккен адамдар 3,8 мың метр биіктіктен эвакуацияланып, өңірдің ауруханаларына жеткізілді.
Өңірлік денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша, денсаулық сақтау мекемелері жарақат алғандарды қабылдауға дайындалды.
Қабарда-Балқар Тергеуі комитеті екі адамның өліміне себепші болған талапқа сай келмейтін қызмет көрсету ісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Аспалы жолдың иесі «МКД Эльбрус» ААҚ.
3-24 қыоркүйек аралығында аталған нысанда жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланғаны хабарланып отыр.
Осыған дейін Италияда аспалы жолдың арқаны үзіліп кетіп, 12 адам қаза тапқаны туралы жаздық.