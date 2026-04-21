KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:41, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Елде қанша мәдениет мекемесі бар

    АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық статистика бюросы елде қанша мәдениет мекемесі бар екенін жариялады. 

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    3 912 – қоғамдық кітапхана
    3 054 – мәдени-демалыс ұйымы
    286 – мұражай
    254 – демалыс саябағы
    85 – театр
    67 – концерт ұйымы
    8 – хайуанаттар бағы
    5 – цирк

    2024 жылмен салыстырғанда келушілер санының ең жоғары өсімі 2025 жылы концерт ұйымдарында байқалды – 10%, ойын-сауық және демалыс саябақтарында – 7,1%, мәдени-демалыс ұйымдарында – 3,9%, театрға барушылар 2,5%, ал музейлерге барғандар саны 1,8% артқан.

    2025 жылы концерт ұйымдары өткізген іс-шаралар саны бір жыл бұрынғы көрсеткіштерге қарағанда 21,6% артты, театрлар өткізген іс-шаралар саны 6% көбейді, кітапханаларда – 4,9%, ал мәдени-демалыс ұйымдарында 3,6% өскен. 

    Тегтер:
    Мәдениет Мұражай демалыс орындары Статистика Кітапханашы Концерт Цирк
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар