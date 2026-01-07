KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:14, 07 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Елде стоматологиялық клиникалар жаппай тексеріліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда стоматологиялық клиникалар жаппай тексеріліп жатыр. 441 -і тізімге енген. Соның 274-і тексерілді. Бұл туралы Jibek joly телеарнасының жаңалықтар қызметінде айтты.  

    и
    Фото: freepik

    Оларға 58 жарым миллион теңгедей айыппұл салынды.

    Көбінің заңсыз медициналық немесе фармацевтикалық қызмет көрсеткені анықталды.

    Біразы МӘМС бойынша өрескел қате жіберген. Медициналық көмекті көрсету стандарттарын, лицензиялық талаптарын өрескел бұзғаны да бар.

    Мұндай клиникалардың көбі Маңғыстау, Қызылорда және Ақтөбе облыстарында, сондай-ақ Алматы, Астана және Шымкент қалаларында тіркелген.

    Тексеру жұмыстары мамыр айының соңына дейін жалғасады. 

    Айта кетелік БЖЗҚ-дан заңсыз 200 млрд теңге шығарған 42 стоматологиялық клиника тергеліп жатқаны туралы жазған едік

    Тегтер:
    Қылмыс Медицина Қаржы Стоматология JIBEK JOLY
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар