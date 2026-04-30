Елдегі ұялы байланыс операторлары заңсыз ойын бизнесіндегі қаржы ағындарын бақылауға алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қаржылық мониторинг агенттігінің алаңында ұялы байланыс операторлары – Tele2, Altel, Beeline, Kcell және Activ өкілдерінің қатысуымен жұмыс кездесуі өткізілді. Кездесудің негізгі тақырыбы заңсыз ойын бизнесі арқылы өтетін қаржы ағындарын тоқтату болды.
Жұмыс барысында онлайн-казиноға төлем жасау механизмдері көрсетілді. Әсіресе, абоненттердің ұялы байланыс балансынан қаражатты шығару әдістері талқыланды. Бұл арнаның азаматтарды заңсыз ойындарға тартуда кеңінен қолданылып жатқаны атап өтілді.
Анықталған деректерді растау мақсатында Агенттік тарапынан бақылау іс-шаралары жүргізілді. 2026 жылдың 7 сәуірінде онлайн-казино белгілері бар 10 интернет-ресурста барлық ұялы байланыс операторының сервистерін пайдалана отырып бақылау сатып алулары жасалды. Нәтижесінде мобильді теңгерім арқылы төлем жасау мүмкіндігі бар екені анықталып, мұндай қаржы арналарының нақты жұмыс істеп тұрғаны расталды.
Кездесу соңында Агенттік байланыс операторларына бірнеше міндет жүктеді, оның ішінде:
– күмәнді төлемдерді анықтау және оларды бұғаттау механизмдерін енгізу;
– заңсыз ойын қызметі бар интернет-ресурстарға тұрақты мониторинг жүргізу;
– заңсыз ойын платформаларына бағытталған қаржылық операцияларға шектеу қою.
Сонымен қатар кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау мәселесіне ерекше көңіл бөлінді.
Кездесу нәтижесінде тәуекелдерді басқару жүйелерін қайта қарау және Агенттік пен ұялы байланыс операторлары арасында ақпарат алмасудың бірыңғай әдісін қалыптастыру туралы келісімге қол жеткізілді.
Аталған шаралар заңсыз ойын бизнесінің қаржылық ағындарын тоқтатып, азаматтарды құқыққа қайшы әрекеттерден қорғауға бағытталған. Бұл жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп, Қаржылық мониторинг агенттігінің бақылауында болады.
