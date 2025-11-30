Қазақстанда ұялы байланыс қызметінің құны қанша
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстанда ұялы байланыс тарифі 1 090 теңгеден басталып, айына 19 999 теңгеге дейін жетеді. Операторлар қарапайым түрінен шексіз лимитке дейін мүмкіндік беретін арнайы топтаманы да ұсынады. Kazinform аненттігінің тілшісі тиімдісін іздеп көрді.
Кейінгі кездері Қазақстанда ұялы байланысты тұтынушылар қатары тұрақты өсіп келеді. Ұлттық статистика бюросының деректеріне сүйенсек, 2025 жылдың қаңтар-қазан айлары аралығында абонент саны 27,3 миллионға жетіп, өсім 4,9% құрады. Ал мобильді интернет тұтынушылар саны 19,3 миллионды құрап, мұндағы өсім 2,8% болды. Нақтырақ айтқанда төрт жылда абонент саны шамамен 3 миллионға артты. 2021 жылы 24,28 млн болса, 2025 жылы 27,32 млн-ға жетті.
Бүгінде ұялы байланыс операторларының қызмет құны қанша және олар не ұсына алады?
Ең тиімді ұсынысты Altel беріп отыр. Мұнда «Арнау» тарифінің құны - 4 090 теңге. Оператор 15 ГБ және өзге байланыс нөмірлеріне 50 минут тариф береді. Сонымен бірге 5 190 теңге тұратын тарифте өзге нөмірлермен байланыс үшін 250 мин ұсынады. Ал 5 470 теңге болатын тарифте әлеуметтік желіні қарау тегін. Ең қымбаты - 6 670 теңге. Мұнда 45 ГБ және шексіз байланыс бар. Айта кетейік, бұл тарифтер 5G желісі кезінде қолданылмайды.
Сонымен бірге бұл операторда нұсқаушы тарифі қарастырылған. Мәселен шексіз интернет құны 8 200 теңге болса, 1 590 теңгеге 250 минутты сатып алуға болады. Ал қала ішіндегі телефонға 30 минуттық қоңырау шалу құны – 690 теңге. Арнайы ұсыныстар да бар. Мәселен YouTube/Twitch/TikTok — 690, Instagram/Facebook/VK — 490, Telegram/WhatsApp/Viber — 290 теңге. Толық топтама құны – 11 950 теңге.
Altel операторында «Жанұя» пакеті бар. Мұнда 2-5 SIM-карта береді. Интернетті шексіз пайдаланып, Altel/Tele2 нөмірлеріне де кез келген уақытта қоңырау шалуға болады. Сонымен бірге өзге операторлардың байланыс нөміріне, қала ішіндегі телефонға 900 минут береді. Бұл тарифте 200 телеарнаны қалап, онлайн-кинотеатр қызметін қосуға мүмкіндік бар. Тариф құны айына – 11 990 тг (2 SIM) және 15 990 тг (5 SIM).
Activ тарифі бұдан сәл жоғары. Мұнда баға 4 590 теңгеден басталады. Тарифте 10 ГБ, өзара байланыс тегін және өзге ұялы байланыс операторлары мен қала нөміріне 100 минут қосады. Тағы бір тарифінің құны - 6 590 теңге. 40 ГБ және өзге байланыс операторларының телефонына 250 минут ұсынады. Бұл тарифдің тағы бір артықшылығы бар. Уақытынан бұрын қайта қосылса, интернеті екі еселенеді, 5G желісі тегін және гигабайттарды өзгеге беруге мүмкіндік жасалған. Тарифке тағы 990 теңге қосса Instagram, TikTok, YouTube және өзге де әлеуеметтік желілерді тегін қолдануға болады. Отбасылық тариф құны 12 690 теңгеден (4 нөмір) басталып, 19 690 теңгеге (11 нөмір) дейін жетеді. Бәрінде де интернетті шексіз қолдануға болады. Ал байланыс нөміріне хабарласу 300/30 және 700/70 деп белгіленген. Мұндағы әр нөмірге лимит бөлек-бөлек беріледі. Алғашқы үш айда 50% жеңілдік қарастырылған.
«Имба» тарифіне бөлек тоқталу керек. Бағасы – 4 990 немесе 3 5 990 теңге. WhatsApp, білім алуға арналған платформалар, желі арасындағы байланыс және 5G тегін. Ал әлеуметтік желіге 20 немесе 40 ГБ ұсынады. Тарифтің өзгешелігі – мектеп оқушысының өте жақсы бағасы интернетті тегін тұтынуға мүмкіндік береді. Бұл тарифке қосылған кезде 500 немесе 1000 имбакс есептеледі. Кейін мектеп оқушысы 1 000 немесе 1 500 таба алады. Яғни kundelik.kz платформасы арқылы әр 10 баллға 100 имбакс есептеледі. Осы арқылы лимитті арттырып, қосымыша гигабайттар алуға болады.
Kcell бағасы одан жоғары. Мұнда ең арзан тариф құны 4 990 теңгеден басталады. Бұл тарифте 18 ГБ, өзге операторларға 180 минут және қалалық телефон нөмірлеріне 10 минут береді. Ал әлеуметтік желілерді шексіз қолдану үшін 1 990 теңге төлейді. Бағасы одан жоғары тарифте бұл қызмет құны 990 теңге деп белгіленген. Егер айына 10 990 теңге төлесеңіз, шексіз интернетті, өзге операторларға 480 минутты және қалалық телефон нөмірлеріне 40 минутты пайдалануға болады.
Kcell-дің ресми порталынан отбасылық тариф туралы ақпаратты таппайсыз. Бірақ бұған дейін Kcell мен Activ ортақ отбасылық тариф шығару туралы хабарлаған еді. Шолу жасау кезінде екі брендтің ұсынысы бір-біріне сәйкес келеді деп есептелді.
Tele2 операторының бағасына келер болсақ, «Тиімді» топтамасындағы «Pro» тарифі – 5 790 теңге. Онда 25 ГБ, желі арасындағы шексіз баланыс және өзге операторларға 150 минут бар. Бұл тариф 5G желісіне берілмейді. Ең қымбат тариф — «Unlim». Бағасы – 11 490 теңге. Мұнда интернет шексіз, өзге операторлардың телефон нөміріне қоңырау шалуға 350 минут ұсынады. Сонымен бірге шетелге қоңырау шалу үшін 30 минут қоса есептеледі. Қосымша ұсыныстар да қарастырылған. Мәселен лимит бітсе өзге ұялы нөмірлерге телефон шалу минутына 21, қалалық телефон нөміріне хабарласу 25 теңге. Мектеп оқушылары үшін білім платформалары тегін. Ал «Жеңілдік» тарифі – 1090 теңге. Мұнда 7 ГБ беріледі және өзара байланыс тегін.
Tele2 бірнеше жеңілдік қарастырып отыр. Егер 2 адам бір мезетте осы операторды таңдаса 5%, 6-7 адамға 20% жеңілдік бар. Сонымен бірге алғашқы үш айда кез келген тарифке қосылу құны 20% арзанға түседі. Айтып өтейік, өзара 1 ГБ = 10 минут = 50 SMS беруге болады. Отбасылық тариф құны 12 990 теңгеден басталып, 17 490 теңгеге дейін жетеді. Мұнда шексіз интернет бар және өзге операторларға қоңырау шалу үшін 500-1000 минут береді. Оған 300-700 SMS және 200 ТВ арна қосылады.
Beeline – еліміздегі ең қымбат байланыс операторы. Мұнда ең арзаны – 5 999 теңге. Оған 10 ГБ, өзге байланыс операторларының телефон нөміріне 100 минут және 50 SMS беріледі. Ал құны 7 990 теңге болатын тарифте 25 ГБ, өзге операторлармен байланысқа 200 минут қарастырылған. Отбасылық тариф құны - 13 999 – 19 999 теңге аралығында. Онда 2-6 нөмір, шексіз интернет пен өзге байланыс операторларының ұялы байланыс нөміріне 300-700 минут беріледі. Барлық тарифте серіктестерінің қызметі қосылған. Онда BeeTV онлайн кинотеатры, Simply цифрлық картасы, Hitter музыкалық сервисі мен BeeCloud сақтау орны бар.
Сонымен бірге қолжетімді тариф те бар. «Мега әлеуметтік» тариф - 16 ГБ, өзара байланыс шексіз және өзге оператор нөмірлеріне 160 минут. «Оқу» тарифі студенттер мен оқушыларға арналған. Күніне 300 МБ үшін 200 теңге төлеуге болады. Қазақстан бойынша барлық нөмірге қоңырау шалу құны минутына 25 теңге.
Айта кетейік, бұған дейін үйдегі интернет мен жаңа смартфон бағасы туралы жазылды.
Сонымен бірге жылыту маусымы алдында қаладағы тарифті, қысқа арналған аяқ киім бағасы мен лимон мен апельсин құнын білдік.