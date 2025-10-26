Қысқа арналған аяқ киім бағасы өңірлерде қаншадан басталады
Қазақстанның 16 ірі қаласындағы қысқа арналған жылы аяқ киім бағасы 12 мың теңгеден басталып, 230 мың теңгеге дейін жетеді. Kazinform агенттігінің тілшісі өңірлердегі етіктің ең арзан мен ең қымбаты қайда сатылатынын білді.
Шымкент қаласында баға алшақ. Әйелдерге арналған етік бағасы 36 000 - 220 000 теңге аралығында. Ал ер адамдарға арналған аяқ киім бағасы 20 мың теңгеден басталып, 230 мың теңгеге дейін жетеді.
Алматы қаласында да баға жоғары. Мұнда таза былғарыдан тіккен етіктерді 35 000 - 120 000 теңгеге сатып алуға болады. Ерлерге арналғаны - 16 000 - 100 000 теңге.
Астана қаласында әйелдерге арналған етік құны 25 мың теңгеден басталып, 100 мың теңгеге дейін жетті. Ал ерлерге арналғаны 19 400 теңгеден басталады.
Қарағандыда да (әйелдерге арналғаны 25 000 - 150 000 теңге, ерлердің аяқ киімі 30 000 - 120 теңге) баға осы шамалас.
Еліміздің батысы мен солтүстігіндегі Ақтөбе, Орал, Қостанай қалаларында да баға жоғары. Ақтөбе қаласында етік бағасы 33 500 - 160 000 теңге, ал ерлер аяқ киімі 40 000 - 120 000 теңге аралығында. Қостанайда 25 000 - 100 000 және 21 000 - 130 000 теңге аралығында.
Қызылорда мен Павлодарда баға қолжетімді. Қызылордада әйелдерге арналған аяқ киім 15 - 20 мың теңге аралығында. Ал ерлер аяқ киімі - 20 мың теңге. Павлодарда баға - 12 000 - 24 000 теңге аралығында. Бұл әйелдерге арналған былғары аяқ киім бағасы. Ал ерлерге арналғаны - 14 000 - 39 000 теңге.
Талдықорғанда әйелдерге арналған етік бағасы 25 000 - 90 000 теңге аралығында. Ерлерге арналған аяқ киім бағасы - 20 000 - 55 000 теңге. Қонаев қаласында етікті 20 000 - 75 000 теңгеге (әйелдерге) және 22 000 теңгеге (ерлер) сатып алуға болады.
Қазір Алматы мен Шымкентте аяқ киім бағасы жоғары. Мұнда түрлі бренд аяқ киімдерін сатып алуға болады. Таза былғарыдан тіккені сапасына қарай бағасын қояды.
Ал Қызылорда, Павлодар мен Таразда баға өзге өңірлерге қарағанда төмен.
Айта кетейік, қысқа арналған жылы аяқ киім бағасына бірнеше фактор әсер етеді. Олар: материалы, бренд, валюта бағамы мен лигостика.
Жалпы алғанда баға өткен жылмен салыстырғанда тұрақты, күрт өсім байқалмайды.
