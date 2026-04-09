Елдің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады — Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 9 сәуірдегі ауа райы болжамын жариялады.
Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды жүйелердің өтуімен тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай ойнап, жаңбыр жауады.
Елдің солтүстігінде, түнде батысында, солтүстік-батысында кей уақыттарда қатты жаңбыр жауады, еліміздің солтүстік-батысында қар жаууы ықтимал. Тек Қазақстанның шығысында аңтициклон жотасы әсер етіп, жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Республика бойынша тұман болып, желдің күшейіп, оңтүстікте дауыл тұрып, оңтүстік-шығыста бұршақ жауады.
Қызылорда облысының шығысында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, Жамбыл облысының солтүстік-батысында, батысында, Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.
Синоптиктер бұған дейін алдағы күндері күн суытатынын хабарлады.