    06:15, 09 Сәуір 2026 | GMT +5

    Елдің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады — Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 9 сәуірдегі ауа райы болжамын жариялады.

    жаңбыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронтальды жүйелердің өтуімен тұрақсыз ауа райы сақталады. Найзағай ойнап, жаңбыр жауады.

    Елдің солтүстігінде, түнде батысында, солтүстік-батысында кей уақыттарда қатты жаңбыр жауады, еліміздің солтүстік-батысында қар жаууы ықтимал. Тек Қазақстанның шығысында аңтициклон жотасы әсер етіп, жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

    Республика бойынша тұман болып, желдің күшейіп, оңтүстікте дауыл тұрып, оңтүстік-шығыста бұршақ жауады.

    Қызылорда облысының шығысында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, Жамбыл облысының солтүстік-батысында, батысында, Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, Қарағанды облысының батысында, оңтүстігінде, Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі.

    Синоптиктер бұған дейін алдағы күндері күн суытатынын хабарлады.

    Динара Маханова
