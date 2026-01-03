KZ
    12:40, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина қатысатын Брисбен турнирінің жеребесі тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Брисбен (Аустралия) WTA 500 турнирінде Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакинаның кіммен кездесетіні белгілі болды.

    Елена Рыбакина сохранила за собой место в топ-5 мирового рейтинга
    Фото: ҰОК

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген Е.Рыбакина екінші айналымнан бастайды.

    Қазақстандық теннисші әлемнің 44-ракеткасы, америкалық Эшлин Крюгер немесе іріктеу сайысы жеңімпаздарының бірімен ойнайды.

    Тағы бір қазақстандық, әлемнің 71-ракеткасы Юлия Путинцева күтпеген жерден іріктеу сайысының финалында рейтингіде 206-орында тұрған аустралиялық Оливия Гадекиден жеңіліп, негізгі жарыстан тыс қалды — 6:1, 5:7, 1:6.

    2024 жылы Брисбенде Елена Рыбакина жеңімпаз атанса, өткен жылы әлемнің 1-ракеткасы, Беларусь өкілі Арина Соболенко үздік шыққан еді. Бұл жолы екеуінің тек жартылай финалда жолдары тоғысуы мүмкін.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Брисбен турнирін жеңіспен бастағанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Аружан Сағындықова Үндістандағы турнирдің финалында өнер көрсетеді.

