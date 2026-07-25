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    Елена Рыбакина қай турнирлерде бақ сынайтыны белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина таяуда қай жарыстарда өнер көрсететінін жария етті.

    Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами
    Фото: ҚТФ

    Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасының сторисінде мәлім еткеніндей, қазақтандық теннисші Торонто (Канада), Цинциннати (АҚШ) WTA 1000 турнирінде, содан кейін АҚШ ашық чемпионатында бақ сынайды.

    Е.Рыбакина алдымен 2-13 тамызда өтетін Торонто жарысына қатысады. Содан кейін 13-23 тамыздағы Цинциннати додасына жолы түседі.

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    Фото: instagram.com/lenarybakina

    Жылдың соңғы «Үлкен дулыға» турнирі – АҚШ ашық чемпионаты 30 тамыз – 13 қыркүйек аралығында өтеді.

    Биыл әлемнің 1-ракеткасы атануды мақсат еткен Е.Рыбакина үшін осы жарыстардың қай-қайсысы да маңызды болмақ.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Германиядағы турнирде жарыстың 2-ракеткасын жеңгенін жазған едік.

    Сондай-ақ Александр Бублик екінші жыл қатарынан Аустриядағы турнирдің финалына шықты.

    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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