Елена Рыбакина қай турнирлерде бақ сынайтыны белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина таяуда қай жарыстарда өнер көрсететінін жария етті.
Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасының сторисінде мәлім еткеніндей, қазақтандық теннисші Торонто (Канада), Цинциннати (АҚШ) WTA 1000 турнирінде, содан кейін АҚШ ашық чемпионатында бақ сынайды.
Е.Рыбакина алдымен 2-13 тамызда өтетін Торонто жарысына қатысады. Содан кейін 13-23 тамыздағы Цинциннати додасына жолы түседі.
Жылдың соңғы «Үлкен дулыға» турнирі – АҚШ ашық чемпионаты 30 тамыз – 13 қыркүйек аралығында өтеді.
Биыл әлемнің 1-ракеткасы атануды мақсат еткен Е.Рыбакина үшін осы жарыстардың қай-қайсысы да маңызды болмақ.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Германиядағы турнирде жарыстың 2-ракеткасын жеңгенін жазған едік.
Сондай-ақ Александр Бублик екінші жыл қатарынан Аустриядағы турнирдің финалына шықты.