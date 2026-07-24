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    Жібек Құламбаева Германиядағы турнирде жарыстың 2-ракеткасын жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Гамбург (Германия) WTA 250 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Жібек Құламбаева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші латвиялық Дарья Семенистаямен бірге ширек финалда жарыстың 2-ракеткалары, чехиялықтар Джесика Малечкова – Мириам Скохпен бетпе-бет келді.

    Қазақстандық-латвиялық жұп 6:4, 7:5 есебімен жеңіске жетті.

    Бір сағат 33 минутқа созылған бәсекеде Құламбаева - Семенистая 1 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың алтауын пайдаланды. Чехиялық дуэт 1 эйс, 4 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Ж.Құламбаева – Д.Семенистая финалға шығу үшін словениялықтар Далила Якупович – Ника Радишичпен таласады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Аустриядағы жарыстың жартылай финалына өткенін жазған едік.

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Германиядағы турнирдің ширек финалына жолдама алды. 

     

    Жібек Құламбаева Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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