Елімізде ағашты дайындаудан сатуға дейін қадағалау жүйесі тексерілді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда ағашты таңбалау және қадағалау бойынша пилоттық жобаның қорытындысы шығарылды.
Пилоттық кезең 2025 жылдың тамызынан 2026 жылдың қаңтарына дейін жүзеге асырылды және ағашты дайындаудан бастап сатуға дейінгі барлық кезеңдерде цифрлық сәйкестендіру және есепке алу тетіктерін сынауға бағытталған.
Ағашты таңбалау және қадағалау процестерін тәжірибелік сынауға Абай облысының аумағында қызметін жүзеге асыратын «Семей Орманы» және кәсіпкерлік субъектілері қатысты, бұл таңбалау тетіктерін әртүрлі ұйымдастырушылық және аумақтық жағдайларда сынауға мүмкіндік берді.
Тәжірибенің бір бөлігі ретінде ағашты таңбалау бірегей нөмірі мен таңбалау коды бар арнайы пластикалық пломбаларды пайдалана отырып, бөренелерге сәйкестендіру құралдарын қолдану болды. Пломбалар тікелей ағашқа қол құралы — балға-пломбиратордың көмегімен орнатылды. Пломбаның дизайны қайта пайдалану немесе қолдан жасау мүмкіндігін болдырмайды: экстракция кезінде ол бұзылады.
Пломба салынғаннан кейін тауарларды таңбалау мен қадағалаудың ақпараттық жүйесіне ағаштың шығу тегі, орманның түрі мен түрі, ағаш кесу билетінің нөмірі, дайындаманың көлемі және жауапты тұлға туралы деректер енгізілді. Әрбір журналға бірегей таңбалау коды берілді, бұл оның бүкіл тізбектегі қозғалысын бақылауға мүмкіндік берді — кеспеағаштан қоймаға дейін.
Эксперименттердің нәтижелері нарық қатысушылары үшін айтарлықтай шығынсыз ағаш таңбалау жүйесін енгізудің техникалық мүмкіндігін растады. Цифрлық таңбалауды енгізу ағаш қозғалысының ашықтығын қамтамасыз етуге, мемлекет тарапынан бақылауды арттыруға және ағаш материалдарының заңсыз айналымының тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік береді деп күтілуде.
Пилоттық жобаны Экология және табиғи ресурстар министрлігі тауарларды таңбалау мен қадағалаудың бірыңғай операторымен бірлесіп іске асырды. Жобаның қорытындысы бойынша мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграциялауды, орман учаскелерінде жұмыс істеу үшін ұтқыр шешімдер жасауды және тасымалдардың спутниктік мониторингі тетіктерін дамытуды қоса алғанда, жүйені одан әрі дамыту жөнінде ұсыныстар әзірленді.
— Ағашты таңбалау елдің орман ресурстарын қорғау құралдарының бірі ретінде қарастырылады. Цифрлық жүйеде барлық операцияларды тіркеу заңсыз дайындалған сүректі заңдастыруды едәуір қиындатады және жеткізу тізбегінің кез келген кезеңінде бұзушылықтарды анықтауға мүмкіндік береді, — деп атап өтті экология және табиғи ресурстар министрлігі.
Қазіргі уақытта Қазақстанда міндетті цифрлық таңбалауға дәрілік заттар, темекі өнімдері, аяқ киім, сыра, Мотор майлары және ақбөкеннің дериваттары жатады. Пилоттық режимде медициналық мақсаттағы бұйымдарды, тұрмыстық химия мен косметиканы, өсімдік майын таңбалау тексеріледі. Биологиялық белсенді қоспаларды, зергерлік бұйымдарды, газ баллондарын және ағашты таңбалау бойынша пилоттық жобалар аяқталды.
Айта кетелік Абай облысында заңсыз ағаш кесудің 12 дерегі анықталған еді.