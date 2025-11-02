Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы белгілі болды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу - 531,09 теңге, сату - 533,31 теңге;
- еуро: сатып алу - 612,95 теңге, сату - 618,16 теңге;
- рубль 6,46 - 6,58 теңге аралығында саудаланады.
- юань 75,11 - 77,79 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 528,56 теңгеден сатып алынады, 534,58 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 611,61 теңге, сату - 618,61 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,42 теңге, сату - 6,57 теңге.
- юань 75,65 теңгеден сатып алынады, 79,51 теңгеден сатылады.
Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды.