    09:30, 02 Қараша 2025 | GMT +5

    Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы белгілі болды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау орындарында:

    - доллар: сатып алу - 531,09 теңге, сату - 533,31 теңге;

    еуро: сатып алу - 612,95 теңге, сату - 618,16 теңге;

    - рубль 6,46 - 6,58 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 75,11 - 77,79 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 528,56 теңгеден сатып алынады, 534,58 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 611,61 теңге, сату - 618,61 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,42 теңге, сату - 6,57 теңге.

    - юань 75,65 теңгеден сатып алынады, 79,51 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, апта аяғында күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,31 теңгеге қымбаттап, 530,47 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Теңге Валюта Юань ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
