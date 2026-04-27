    11:23, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    Елімізде студенттерге қанша жатақхана орны жетіспейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Жатақхана тапшылығы мәселесінде ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі мен ЖОО-лар ұсынған деректер сәйкес келмейді. Бұл жөнінде ҚР Жоғары аудиторлық палатасының мүшесі Тілеген Каскин мәлімдеді.

    Фото: Берік Асыловтың әлеуметтік желісінен

    — 2024–2025 оқу жылында жатақханаларда 10 мыңнан астам орын тапшы болды. Бұл ретте министрлік пен оператор деректері арасындағы қажеттілікке қатысты алшақтық 31 мың орыннан асып түсті, — деді ол.

    Сондай-ақ, студенттерді жатақханаға орналастырудың бекітілген нормасы орындалмай отыр.

    — Баспанамен қамтамасыз ету деңгейі бұрын белгіленген 70% бағдардан едәуір төмен: Еуразия университетінде — 51,7%, Қазақ ұлттық университетінде — 56,7%. Сонымен қатар, Қазақ ұлттық университеті мен Еуразия университетінде әкімшілік қажеттіліктерге автокөлік сатып алуға 133 млн теңгеден астам қаражат жұмсалған, — Жоғары аудиторлық палата мүшесі.

    Айта кетейік, бұған дейін елімізде жеткілікті маман даярланбай отырған аса маңызды сегіз сала анықталғанын жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
