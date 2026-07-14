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    Елімізде тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша көш бастап тұрған өңірлер аталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Осы жылдың алғашқы алты айында елімізде 8,5 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. 

    Елімізде тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша көш бастап тұрған өңірлер аталды
    Фото: Kazinform

    Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлімдеді.

    — Өткен жылы осы уақытта тек 7,9 миллион шаршы метр үй пайдалануға берілген еді. Ал осы жылы көлем 6,7 пайызға жоғары, — деді ол.

    Тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі барлық өңірде артқан. Әсіресе, ең жоғары өсім Жетісу және Алматы облыстарында тіркеліпті.

    Айта кетейік, осы жылы елімізде «7-20-25» баңдарламасы аясында 85 мыңнан астам азамат баспаналы болды.

    Ерсайын Нағаспаев Үкімет отырысы Тұрғын үй ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Баспана
    Аружан Арманқызы
    Аружан Арманқызы
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