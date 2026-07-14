Елімізде тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша көш бастап тұрған өңірлер аталды
АСТАНА. KAZINFORM — Осы жылдың алғашқы алты айында елімізде 8,5 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген.
Бұл туралы Үкімет отырысында ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлімдеді.
— Өткен жылы осы уақытта тек 7,9 миллион шаршы метр үй пайдалануға берілген еді. Ал осы жылы көлем 6,7 пайызға жоғары, — деді ол.
Тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі барлық өңірде артқан. Әсіресе, ең жоғары өсім Жетісу және Алматы облыстарында тіркеліпті.
Айта кетейік, осы жылы елімізде «7-20-25» баңдарламасы аясында 85 мыңнан астам азамат баспаналы болды.