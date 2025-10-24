KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    03:30, 24 Қазан 2025 | GMT +5

    Еліміздің барлық өңірінде психологиялық қолдау орталықтары жұмыс істейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл 9 айдың ішінде психологиялық қолдау орталықтары 23 мыңнан астам адамға көмек көрсетті. Бұл туралы ҚР Оқу-ағарту министрлігі жариялады.

    Еліміздің барлық өңірінде психологиялық қолдау орталықтары жұмыс істейді
    Фото: ҚР Оқу-ағарту министрлігі

    Оның ішінде шамамен 14 мың бала, 9 мыңнан астам ата-ана жеке консультация мен психологиялық көмек алған.

    — Егер сіз зорлық-зомбылыққа, қатыгездікке тап болсаңыз немесе бала қауіпсіздігіне қатер төнгенін байқасаңыз, психологиялық қолдау орталығына жүгініңіз. Мамандар балалар мен ата-аналарға кәсіби көмек көрсетіп, құпиялылықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, — делінген ақпаратта.

    Аталған орталықтардың қызметі Балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу және олардың құқықтары мен саламаттылығын қамтамасыз ету жөніндегі 2023–2025 жылдарға арналған кешенді жоспар аясында жүзеге асырылып келеді. 

    Бұған дейін тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген әйелдерге психологиялық қолдау ауадай қажет екендігі туралы жаздық. 

    Сондай-ақ психологиялық қолдау орталықтарының жұмысы қалай реттелетіні туралы жарияладық

    Тегтер:
    Аймақ ҚР Оқу-ағарту министрлігі Зорлық-зомбылық Психолог Әлеуметтік қолдау
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар