    06:23, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Еліміздің басым бөлігінде қар жауады — Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 6 қараша күнгі ауа райы болжамын жариялады.  

    Фото: Динара Маханова / Kazinform

    Синоптиктердің болжауынша, атлантикалық циклон және онымен байланысты атмосфералық фронталды бөлімдердің өтуіне байланысты Қазақстан аумағының басым бөлігінде қар жауады. 

    Тек еліміздің батысында, солтүстік-батысында, оңтүстігінде антициклон жотасының әсерінен ауа райы жауын-шашынсыз болады. Ал солтүстікте қар аралас жаңбыр жауады.

    Республика бойынша жел күшейіп, бұрқасын, тұман, көктайғақ болады.

    Астана қаласында ауа температурасы -2 градусты көрсетеді. Оңтүстік-батыстан жел соғып, таңертең және күндіз екпіні секундына 15–20 метрге дейін жетеді.

    Алматыда термометр күндіз +2°C-ді көрсетіп, түнде және таңертең тұман болады.

    Шымкент қаласында күн жылы, ауа температурасы +6+8 градус. Түнде және таңертең қаланы тұман басады.

    Еске салайық, Қостанай облысында полицейлер ауа райына байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтті.

