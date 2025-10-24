Еліміздің басым бөлігінде жауын жаумайды - Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 24 қазандағы ауа райы болжамын жариялады.
Синоптиктердің хабарлауынша, еліміздің басым бөлігінде солтүстік антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек республиканың батысына, солтүстік-батысында, солтүстігінде, орталығында, оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында фронтальды бөлімдердің өтуінен жаңбыр жауады.
Еліміздің барлық аймағында түнгі және таңертеңгі уақытта тұман болады. Солтүстік пен оңтүстік-шығыста жел күшейеді. Елдің көп бөлігінде күн ашық, оңтүстікте күн +28°C-қа дейін жылынады.
Астана қаласында ауа температурасы +14…+16 градусты көрсетеді. Ал Алматыда күн бұлтты, жауын-шашынсыз. +20…+22°C жылы болады.
Шымкент қаласы мен Түркістан облысында жауын жаумайды. Ауа температурасы +26…+28°C.
Қызылорда мен Тараз қаласында да күн бұлтты, алайда жауын-шашынсыз. Күн +23…+25 градусқа дейін жылиды.
Түнде Жетісу облысының солтүстігінде, орталығында 1-3 градус үсік жүреді.
Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі бар.
Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының орталығында және Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында да жоғары өрт қаупі сақталады.
Мұндай болжам Алматы облысының батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде де болжанған.
Төтенше өрт қаупі Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде сақталады.
Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай және Ұлытау облыстарының оңтүстігінде де төтенше өрт қаупі бар.
Сондай-ақ бүгін 13 қалада ауа сапасы төмендейді.