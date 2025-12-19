KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:28, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Еліміздің күрес түрлерінен ұлттық құрама бапкерлері тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Еліміздің еркін және әйелдер күресі құрамаларына бас бапкерлер тағайындалды.

    Еліміздің күрес түрлерінен ұлттық құрама бапкерлері тағайындалды
    Фото: ҚР Күрес федерациясы

    Қазақстан күрес федерациясының жалпы жиналысы өтті. Онда алдағы жылдарға арналған стратегиялық бағыттар мен жүйелі даму тетіктері талқыланды.

    Жиналыста вице-президент қызметіне Атланта Олимпиадасының жеңімпазы Мельниченко Юрий Васильевич пен Лондон Олимпиадасының жүлдегері Таңатаров Ақжүрек Достықұлы тағайындалды. 

    Сондай-ақ, бас хатшы қызметіне бұған дейін «Қазақ күресі» қауымдастығының бас директоры болған Бекбосынов Дамир Асенғазыұлы кірісті.

    Ал бұрын вице-президент болған Нұржан Қатаев, Дәурен Жабасов, Сабыржан Зайнидинов қызметін жалғастыра береді.

    Сондай-ақ, отырыста еркін және әйелдер күресінен ұлттық құрамалардың бас жаттықтырушысы лауазымына үміткерлердің кандидатуралары қаралды. Үміткерлер өздерінің жеке бағдарламасымен таныстырды. Енді еркін күрестен Аслан Байгулов, әйелдер күресінен Әділет Ермаковтың кандидатурасы ұсынылып, талқыланды.

    — Алдағы міндет — күрес спортын жүйелі, әділ және тұрақты дамыту. Әр өңірдегі жұмыс ортақ талаптарға сүйеніп, қабылданатын шешімдер ашық әрі түсінікті болуы шарт, — деді Еркін Оқасов.

    Айта кетсек, бұдан бұрын грек-рим, еркін және әйелдер күресі федерациясының президенті болып Еркін Оқасов сайланған еді. 

    Тегтер:
    Күрес Спорт Бапкер
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар