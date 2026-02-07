Ел намысын қорғау — борышым — Александр Бублик
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада Дэвис кубогы аясында Монакомен матчқа қатысып жатқан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Александр Бублик өз ой-пікірін білдірді.
Теннисші құрама үшін ойнаудың маңызы ерекше екендігін атап өтті.
— Мен ең алдымен спортшымын, сондықтан өзіме қолайлы жағын ойлауға тиістімін. Дегенмен құрама сапында турнирге қатысу үшін Нью-Йорктан Кореяға 20 сағат ұштым. Өйткені мен ел үшін ойнауға тиістімін, бұл — менің борышым. Мен осылай деп есептеймін және міндетім екендігін түсінемін. Ал ATP 250 жарысында бақ сынау — менің тілегім. Егер ол менің кестеме сай келсе, қуана қатысамын. Шынымды айтсам, өз еліңде ойнау қашанда ауыр. Жанкүйерлер қолдауынан қуат алатындар бар. Бірақ мен өзімнің үздік нәтижелерімді көрермендер маған қарсы болған кезде көрсеттім. Мысалы, Париждегі мастерс турнирі мен Ролан Гарроста солай болды, — деді А.Бублик.
Ол жоғары деңгейдегі теннисшінің ойын кезінде қандай жағдайға да психологиялық жағынан дайын болуы керектігін айтты.
— Адамдар сенің әр қимылыңды қолдап, қуаттаса, бұл — жақсы. Алайда мықты ойыншы болсаң, мұны ескере бермейсің. Сен өзің туралы, әр соққы туралы ойлайсың, себебі әр сәт матч тағдырын шешіп кетуі мүмкін. Қазақстандық жанкүйерлер алдында ойнау мен үшін — үлкен қуаныш, дегенмен бәрібір өзіме көңіл аударуға тырысамын, — деп қосты Бублик.
Бүгін Қазақстан мен Монако арасындағы матч жалғасады. Алғашқы кездесуде жұптық сында Александр Бублик Бейбіт Жұқаевпен бірге Роман Арнеодо — Уго Ниспен шеберлік байқасады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Дэвис кубогында Александр Бубликтің қарсыласын айқын басымдылықпен ұтқанын жазған едік.
Сондай-ақ Қазақстан мен Монако матчында таразы басы теңесті.
Әмір Омарханов Тунистегі жарыстың жартылай финалына өтті.