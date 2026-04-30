Елордада Қазақстан халқының мәдениетіне арналған көрме ұйымдастырылды
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында «Татулық – ел тұтастығының кепілі» атты іс-шара өтті, деп хабарлайды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.
Жиын этносаралық келісімді, қоғам бірлігін нығайтуға және татулықты дәріптеуге бағытталды.
Іс-шараға этномәдени бірлестіктердің өкілдері, оқытушылар мен студенттер қатысты.
Кездесу барысында қоғамдық келісімнің маңызы, мәдени мұраны сақтау және жас ұрпаққа ел бірлігінің мәнін ұғындыру мәселелері талқыланды.
Сондай-ақ, елімізде тұратын этностардың тарихи-мәдени мұрасы мен дәстүріне арналған «Қазақстан халықтарының мәдениеті» атты көрме ұйымдастырылды.
Осыған дейін Астана мен Алматыда Қазақстан халқының бірлігі күніне орай қандай іс-шаралар өтетіні туралы жаздық.