KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Елордада Қазақстан халқының мәдениетіне арналған көрме ұйымдастырылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында «Татулық – ел тұтастығының кепілі» атты іс-шара өтті, деп хабарлайды ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі.

    Қазақстан халқының мәдениетіне арналған көрме
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Жиын этносаралық келісімді, қоғам бірлігін нығайтуға және татулықты дәріптеуге бағытталды.

    Қазақстан халқының мәдениетіне арналған көрме
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    Іс-шараға этномәдени бірлестіктердің өкілдері, оқытушылар мен студенттер қатысты.

    Кездесу барысында қоғамдық келісімнің маңызы, мәдени мұраны сақтау және жас ұрпаққа ел бірлігінің мәнін ұғындыру мәселелері талқыланды.

    Қазақстан халқының мәдениетіне арналған көрме
    Фото: ҚР мәдениет және ақпарат министрлігі

    Сондай-ақ, елімізде тұратын этностардың тарихи-мәдени мұрасы мен дәстүріне арналған «Қазақстан халықтарының мәдениеті» атты көрме ұйымдастырылды.

    Осыған дейін Астана мен Алматыда Қазақстан халқының бірлігі күніне орай қандай іс-шаралар өтетіні туралы жаздық.

    Қазақстан халқының мәдениетіне арналған көрме
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

     

     

     

    1 мамыр Мереке Мәдениет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстан халқының Бірлігі күні
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторы