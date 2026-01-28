KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:49, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Энергетика министрі өзінің табысын жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM – Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов өзінің жалақасы қанша екенін жариялады.

    Ерлан Аккенженов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Бүгін Парламент Мәжілісіндегі баспасөз мәслихатында министр 2025 жылы жалғыз табыс көзі өзінің жалақысы болғанын айтты.

    — Егер жалақы жөнінде айтсақ, оның сомасы айына 1,2 млн теңгені құрады. Бізде сыйақылар да бар, оның көлемі көрсетілген (декларацияда), - деді Е.Ақкенженов.

    Осы орайда ол бір жылдағы табысы 20 млн теңгеден сәл асқанын нақтылады.

    Бұған дейін Мәжілістің сайтында кейбір депутаттардың жұбайларына тиесілі кіріс сомасы жарияланған еді. 

    Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов жанар-жағармай бағасының қымбаттау ықтималдығына пікір білдірді.

    Тегтер:
    Жалақы ҚР Энергетика министрлігі Ерлан Ақкенженов
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар