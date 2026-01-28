12:49, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5
Энергетика министрі өзінің табысын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов өзінің жалақасы қанша екенін жариялады.
Бүгін Парламент Мәжілісіндегі баспасөз мәслихатында министр 2025 жылы жалғыз табыс көзі өзінің жалақысы болғанын айтты.
— Егер жалақы жөнінде айтсақ, оның сомасы айына 1,2 млн теңгені құрады. Бізде сыйақылар да бар, оның көлемі көрсетілген (декларацияда), - деді Е.Ақкенженов.
Осы орайда ол бір жылдағы табысы 20 млн теңгеден сәл асқанын нақтылады.
Бұған дейін Мәжілістің сайтында кейбір депутаттардың жұбайларына тиесілі кіріс сомасы жарияланған еді.
