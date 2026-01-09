ЕО елдері МЕРКОСУР-мен сауда келісімін мақұлдады
АСТАНА.KAZINFORM — Жұма күні таңертең Брюссельдегі ЕО елшілері ЕО мен МЕРКОСУР арасындағы ұзақ уақыт бойы келіссөздер жүргізілген сауда келісімін мақұлдады, бұл келісімнің соңғы ратификациясына жол ашты, бұл келісім ширек ғасырдан астам уақыт бойы әзірленіп келеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Mercosur — Оңтүстік Американың ортақ нарығы, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Боливия және Венесуэла арасындағы экономикалық және саяси келісім.
Еуропалық Кеңестің Mercosur келісімін мақұлдауы үшін блок халқының 65%-ын құрайтын 27 ЕО мүше мемлекетінің кемінде 15-інің білікті көпшілігі қажет болды. Бұл шегіне жұма күні таңертең жеткені хабарланды.
Қажетті көпшілікті қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарған Италия ақырында келісімді қолдады.
Euractiv мәліметтері бойынша, Франция, Польша, Аустрия, Ирландия және Венгрия келісімге қарсы дауыс берді, ал Бельгия қалыс қалды.
Бүгінгі қадам Еуропалық Комиссияның келесі аптада Парагвайда келісімге қол қоюына жол ашады.
Жергілікті фермерлердің мүддесін қорғайтын француз оппозициясы ЕО-Меркосур келісіміне белсенді түрде қарсылық білдірді. Бейсенбі күні фермерлер Париждің орталығын қоршауға тырысты.