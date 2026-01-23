ЕО Трамптың жаңа салықтарынан бас тартуынан кейін АҚШ-пен келісімді ратификациялайды
АСТАНА. KAZINFORM — Брюссельде өткен төтенше саммитте ЕО мүшелері АҚШ-пен тарифтік келісімді ратификациялауды жеделдету туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды ТАСС.
2025 жылдың шілдесінде Еуропалық Комиссияның президенті Урсула фон дер Ляйен мен АҚШ президенті Дональд Трамп қол қойған келісім америкалық тауарларға нөлдік баж салығының орнына АҚШ-қа экспортталатын барлық еуропалық тауарға 15% тариф салуды көздейді.
Келісімнің бөлігі ретінде ЕО алдағы үш жылда АҚШ-тан 750 миллиард еуроға энергия сатып алуға және АҚШ экономикасына ірі инвестициялар салуға міндетті.
Еуропалық Кеңестің президенті Антонио Коста Трамптың ЕО елдеріне қарсы жаңа тарифтерден бас тарту туралы шешімі «дұрыс бағыттағы қадам» екенін атап өтті. Ол жаңа баждар бұрыннан қол қойылған тарифтік келісімге сәйкес келмейтінін мәлімдеді.
— Мақсат ЕО мен АҚШ арасындағы сауда қатынастарын тұрақтандыру болуы керек. Бірақ ЕО өз мүдделерін берік қорғауға ниетті, — деп атап өтті Коста.
Кеңес президенті өзара мүдделі барлық мәселе бойынша, әсіресе Украина бойынша АҚШ-пен белсенді ынтымақтастыққа дайын екенін алға тартты.
Ол ЕО мен АҚШ ұзақ уақыт бойы серіктестер мен одақтастар болып, «құндылықтарға негізделген трансатлантикалық қауымдастық» құрғанын еске салды.
— Біз одақтастар мен серіктестер арасындағы қарым-қатынас құрмет рухында сақталуы керек деп санаймыз. Еуропа мен АҚШ Арктика қауіпсіздігіне және НАТО шеңберіндегі бірлескен іс-қимылға ортақ мүдделі, — деп атап өтті Еуропалық Кеңес басшысы.
Коста сонымен қатар Дания мен Гренландия ЕО-ның толық қолдауына ие екенін және тек осы елдердің халықтары ғана өз істерін шешуге құқылы екенін, Еуропалық Одақтың болашақ әрекеттері осы ережеге негізделетінін атап өтті.
Естеріңізге сала кетейік, Гренландияны АҚШ-қа беруге қарсылық танытуына жауап ретінде АҚШ-тың жаңа тарифтер енгізу туралы мәлімдемесіне фон дер Ляйен мүшесі саналатын ЕО-ның жетекші саяси партиясы, Еуропалық халық партиясы, тарифтік келісімді ратификациялаудан бас тарту ниетін мәлімдеді.
Бұған дейін Еуропарламент Урсула фон дер Ляйен басқаратын Еуропалық комиссия төрағасына қатысты кезекті сенімсіздік вотумын қабылдамады.