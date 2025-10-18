KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:11, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Ерасыл Қажыбаев 2022 жылғы «Қазақстан барысын» жарыс жолынан шығарды

    АСТАНА. KAZINFORM – 2024 жылғы «Қазақстан барысы» Ерасыл Қажыбаев елордада өтіп жатқан қазақ күресінен «Қазақстан Барысы – 2025» турниріндегі екінші белдесуінде жеңіске жетті.

    Ерасыл Қажыбаев 2022 жылғы «Қазақстан барысын» жеңді
    Фото: Қазақстан барысы

    Екінші айналымда Ерасыл 2022 жылғы «Қазақстан барысы» Мақсат Исағабыловпен бозкілемде жолықты. Бұл кездесуде қарсыластар ұпай еншілей алмады. Есесіне, төреші Мақсат Исағабыловқа белсенді күреспегені үшін үш ескерту беріп, Ерасыл Қажыбаев белдесу жеңімпазы атанды.

    Осыған дейін хабарлағанымыздай, бүгін елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында қазақ күресінен Республика күніне орай «Қазақстан Барысы – 2025» турнирі өтіп жатыр. 

    Осымен 14-ші мәрте жалауы желбіреген дүбірлі додаға жалпы саны 43 балуан бағын сынауға келген. 

    Айта кетейік, Ерасыл осыған дейін Kazinform тілшісіне жеңісті жолын жалғастыруға дайын екенін айтқан болатын.

    Тегтер:
    Астана Күрес турнир Спорт Қазақ күресі
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар