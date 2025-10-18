Қазақ күресінен «Қазақстан Барысы - 2025» турнирі басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында қазақ күресінен Республика күніне орай үйымдастырылып жатқан «Қазақстан Барысы - 2025» турнирі басталды.
Осымен 14-ші мәрте алауы тұтанған аламан додаға жалпы 43 балуан қатысып, өзара мықтыны анықтамақ.
Аталған турнирге облыстық жарыстардың қорытындысы бойынша іріктелген еліміздің ең мықты балуандары шақырту алған болатын. Олар еліміздің 17 облысы мен республикалық маңызы бар 3 қала - Астана, Алматы және Шымкент қалаларынан келіп, өз өңірлерінің намысын қорғайды.
Сондай-ақ, турнирге өткен жылғы «Қазақстан Барысы» жеңімпазы мен «Әскер Барысы» бәсекесінің екі балуаны да сынға түседі.
Биылғы турнирдің жалпы жүлде қоры 27 000 000 теңге. 1-орынды жеңіп алған балуан 15 000 000 теңге, алтын тайтұяқ және алтын белбеу иегері атанады.
Ал 2-орын үшін — 3 300 000 теңге. 3-орын үшін — 1 080 000 теңге қарастырылған.
Сонымен қатар, жарыс барысында әр белдесу сайын жеңіске жеткен балуандар 100 000 теңгеге ие болып отырады.
Тағы бір айта кетерлігі жеңімпаз және жүлдегер атанған балуандардың бапкерлері де ақшалай арнайы сыйлыққа ие болады.
Бүгінгі бозкілемде сынға түсетін балуандар тізімі:
1. Қажыбаев Ерасыл - Абай облысы (2024 жылғы жеңімпаз)
2. Сламшаиков Мейіржан - Астана қаласы
3. Шынкеев Олжас - Астана қаласы
4. Исаев Абылай - Алматы қаласы
5. Ізтілеуов Айбек - Алматы қаласы
6. Әбдімаліков Мейіржан - Шымкент қаласы
7. Қожагелдіұлы Нұрсұлтан - Шымкент қаласы
8. Шамшиев Саят - Абай облысы
9. Сейітқазынов Ерсін - Абай облысы
10. Жүнісов Әсет - Ақмола облысы
11. Баухан Дастан - Ақмола облысы
12. Амангелді Ерасыл - Ақтөбе облысы
13. Рахимов Әмірбек - Ақтөбе облысы
14. Жұмахметов Әлімжан - Алматы облысы
15. Сәкенұлы Жігер - Алматы облысы
16. Қалиев Арман - Атырау облысы
17. Ермағанбет Жанұзақ - Атырау облысы
18. Меңдешов Бегайдар – БҚО
19. Жанболатұлы Эльнар – БҚО
20. Қырғызбек Нұрлан - Жамбыл облысы
21. Бескемпір Айдар - Жамбыл облысы
22. Садуақас Бекарыс - Жетісу облысы
23. Нияз Ерсайын - Жетісу облысы
24. Молдағұлов Ерқанат - Қарағанды облысы
25. Дүйсенбаев Ақжол - Қарағанды облысы
26. Жұмағали Алмас - Қостанай облысы
27. Қаблан Нұрсұлтан - Қостанай облысы
28. Исағабылов Мақсат - Қызылорда облысы
29. Сәлімгереев Нұрым - Қызылорда облысы
30. Жарылғапов Нұрдәулет - Маңғыстау облысы
31. Папау Нұрсұлтан - Маңғыстау облысы
32. Манап Рахат - Павлодар облысы
33. Егінбаев Еркебұлан - Павлодар облысы
34. Аусағитов Алтынбек – СҚО
35. Қайров Әділ – СҚО
36. Әбдіғани Бейбарыс - Түркістан облысы
37. Шамшидинов Қайсар - Түркістан облысы
38. Дюсенбин Елдияр - Ұлытау облысы
39. Ғалымов Айдос - Ұлытау облысы
40. Мұхаметханов Жасұлан – ШҚО
41. Бақытбек Нұрхан – ШҚО
42. Оразбаев Әділ - Әскер Барысы
43. Байкамуров Марат - Әскер Барысы.
Айта кетейік, осыған дейін сынға түсетін балуандарымыздың салмақ өлшеу рәсімі өткені туралы жазған болатынбыз.