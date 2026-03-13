    10:37, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Есептен шығару куәлігін 5 мыңнан астам азамат алған

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде 5201 адам референдум күні тіркелген мекенжайынан басқа өңірде дауыс береді. Бұл жөнінде ҚР Орталық референдум комиссиясы мәлімдеді. 

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Есептен шығару куәлігі Алматы, Павлодар, Батыс Қазақстан, Атырау, Солтүстік Қазақстан облыстарында көп алынған. Алайда бұл сан әлі де өседі. Өйткені, аталған құжатты 14 наурыз сағат 18:00–ге дейін алуға мүмкіндік бар, — деді ҚР Орталық референдум комиссиясының мүшесі Азамат Айманақұмов.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, елімізде 12 461 796 дауыс беруші тіркелген. Заң бойынша, осы саннан 1% артық бюллетень әзірленеді. Демек, 12 586 414 бюллетень болмақ. Артық бюллетеньдер есептен шығару куәлігін алғандар мен учаскеге 1 тәулікке тіркелгендер үшін қарастырылған.

    Заң Референдум-2026 Конституция
    Алпамыс Файзолла
