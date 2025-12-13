KZ
    17:05, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    ESKO анасына арнап шығарған хит әнінен кейін өнерге қайта оралды

    АСТАНА. KAZINFORM – 11 млн қаралым жинаған «Мама» әнінен кейін әнші ESKO (Қуандық Ескелді) шығармашылығын жалғастыруға шешім қабылдады. Әнші өнерді тоқтатамын деген ойынан тыңдарман қолдауының арқасында бас тартқанын айтады. 

    ESKO анасына арнап шығарған хит әнінен кейін өнерге қайта оралды
    Фото: видеодан алынған скрин

    – Бұл әнді анамның туған күніне арнап жазғанмын. Сол уақытта өнерден кетемін деп нақты шешім шығарғанмын. Бірақ тыңдарманның жүрекжарды хаттары менің өнерге қайта оралуыма себепкер болды, - дейді ESKO.

    Әнші «Мама» әнінің бір күнде жарты миллион, келесі күні миллионнан астам қаралым жинағанын атап өтті. Оның айтуынша, көпшілік әнді жақындарымен сөйлесуге, кешірім сұрауға, қарым-қатынасты түзетуге себеп қылған.

    ESKO анасына арнап шығарған хит әнінен кейін өнерге қайта оралды
    Фото: видеодан алынған скрин

    ESKO бұл туындыны анасына арнаса, келесі «Папа қасыңда» әнін ұлына өсиет ретінде жазғанын жеткізді.

    – Бұл әннің сөзінде «қандай жағдай болса да сырыңды менімен бөліс, мен сені бар болғаның үшін жақсы көрем» деген ой жатыр. Кез келген бала естігісі келетін сөз ғой, - деді ол Jibek Joly телеарнасындағы «Bugin LIVE» бағдарламасында.

    Өнер иесі 16 желтоқсанда Тәуелсіздік күніне орай «Құлагер» атты жаңа әнін жариялайтынын мәлімдеді.

    Айта кетейік, бұған дейін әнші ALEM-нің эксклюзив сұхбатын жазған едік.

