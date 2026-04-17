Эсмигүл Куюлова дзюдодан Азия чемпионатындағы алғашқы медальді жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Ордос қаласында өтіп жатқан дзюдодан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы медаль түсті, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.
Жұбаныш белдесуі арқылы қола жүлде үшін сынға түскен Эсмигүл Куюлова (-63 кг) тайбэйлік Ян Пей-Чунды жеңді. Қарсыласы жарақатына байланысты кездесуді жалғастыра алмады.
Айта кетейік, Эсмигүл бұған дейін Бангкокта (Таиланд) өткен жылғы Азия чемпионатында қола жүлдегер атанған. Сондай-ақ 2023 жылы Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен Азия ойындарында үшінші орын иеленген болатын.
Бұған дейін Әділет Алмат Қытайдағы Азия чемпионатының финалында алтынға таласатынын жазған болатынбыз.
Жағажайдағы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды.