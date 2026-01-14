Эстония Парламенті онлайн казино салығын кездейсоқ жойып алды
АСТАНА. KAZINFORM — Эстонияда құмар ойындар туралы заңдағы қателік онлайн казино салығының жойылуына әкеп соқты.
ERR мәліметінше, Эстония Парламенті өткен жылдың 3 желтоқсанында Құмар ойындар салығы туралы заңға түзетулер енгізді, ал Президент оны 18 желтоқсанда жариялады.
Заң жобасының мақсаты — құмар ойындарға салық мөлшерлемесін жыл сайын жарты пайызға біртіндеп 6 пайыздан 4 пайызға дейін төмендету болды. Биыл мөлшерлеме 5,5 пайызға дейін төмендеуі керек еді. Алайда, кеңсе қателігінен ол нөлге дейін қалпына келтірілді.
Құмар ойындар компаниясының адвокаты заң күшіне енгеннен кейін дәлсіздікті анықтады.
Қаржы комитетінің мүшесі Айвар Кокк келесі жылдарға арналған ережелер дұрыс жасалғанын, бірақ қазіргі қателік мемлекет үшін айтарлықтай қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Дәлсіздікті келесі ай ішінде түзету жоспарланған.
— Бұл қателік шынымен де Құмар ойындарға салық туралы заңда бар және біз оны түзетеміз, — деді Қаржы комитетінің төрағасы Аннели Акерманн.
Ол парламенттегі 12 жылдық жұмысында бұл оның өз заң жобаларының біріндегі алғашқы осындай хатшылық қате екенін айтты.
— Мұны ешкім байқамады. Мен жеке өзім заң жобасын оқыдым. Оны барлығы оқыды — Қаржы министрлігінің заңгерлері, біздің комитет қызметкерлері, парламент мүшелері және тіпті, президент, — деді ол.
Акерманн қатені түзетудің екі нұсқасы бар екенін, екеуі де заңды қайта қарауды қажет ететінін түсіндірді.
Бұған дейін Павлодарда мемлекеттік сатып алу талаптарын бұзған 19 лауазымды тұлға жазаланғанын хабарлаған едік.