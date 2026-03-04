Еуропа қақтығыстың ушығуына байланысты Таяу Шығыстан азаматтарын эвакуациялайды
АСТАНА.KAZINFORM — Бірқатар Еуропа елі Иран төңірегіндегі жағдайдың ушығуына байланысты Таяу Шығыста қалып қойған азаматтарын эвакуациялау үшін шұғыл шаралар қабылдап жатыр.
Ұлыбритания әуе компанияларымен бірлесіп, британ азаматтарын эвакуациялауды жеделдетіп жатыр.
— БАӘ-ден шектеулі коммерциялық рейстер қайта жанданды, біз үкіметпен және әуе компанияларымен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Оманнан чартерлік рейс те іске қосылады, онда ең осал топтарға басымдық беріледі, — деп жазды Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Иветт Купер.
Hundreds of thousands of Brits are affected by the Middle East conflict - including holidaymakers who can’t get home whilst airspace is restricted or closed.— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) March 3, 2026
The Government is working 24/7 with airlines and regional governments to pursue extra flights and safe routes. pic.twitter.com/Js2r75eRPo
Франция да өз азаматтарын аймақтан эвакуациялауға дайындалып жатыр. CNN агенттігінің хабарлауынша, президент Эмманюэль Макрон аймақта шамамен 400 000 француз азаматы бар екенін мәлімдеді.
— Біз ең осал топтардан бастап, оралғысы келетіндердің репатриациясын ұйымдастырамыз, — деді Макрон сейсенбі күні халыққа арнаған үндеуінде.
Италияның Сыртқы істер министрлігі сейсенбі күні шамамен 300 адамға арналған Оманнан Римге екі арнайы коммерциялық рейс ұйымдастырғанын хабарлады.
Абу-Дабиден бөлек рейс ұйымдастырылып жатыр, оның ішінде Дубайдағы Дүниежүзілік студенттер байланысы ұйымының студенттері де бар, шамамен 200 адам. Министрлік мәліметінше, сәрсенбіде Маскаттан қосымша рейс жоспарланған.
Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Чехия үкіметінің алғашқы эвакуациялық ұшағы сейсенбі күні Прагаға қонды. Әскери Airbus ұшағы Иорданиядан келіп, шамамен 40 жолаушыны тасымалдады. Күн соңында тағы екі ұшақ келеді деп жоспарланған.
Біз бұған дейін Таяу Шығыстан 946 қазақстандық азаматтың елге оралғаны туралы хабарлаған болатынбыз.