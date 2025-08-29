KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:10, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Еуропа лигасы: топтық кезең жеребесі тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан UEFA Еуропа лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды. Жарыстың аталған сатысында барлығы 36 команда сынға түседі. Олардың әрбірі 8 ойыннан өткізеді. Оның 4-еуі өз алаңында, қалғаны сырт алаңда өтеді.

    жеребе
    Фото: TRT

    Төменде командалардың ойын кестесі көрсетілген:

    Бірінші себет

    «Рома» (Италия): «Лилль», «Рейнджерс», «Виктория Пльзень», «Селтик», «Мидтьюланн», «Ницца», «Штутгарт», «Панатинаикос»;

    «Порту» (Португалия): «Рейнджерс», «РБ Зальцбург», «Црвена Звезда», «Виктория Пльзень», «Ницца», «Ноттингем Форест», «Мальме», «Утрехт»;

    «Рейнджерс» (Шотландия): «Рома», «Порту», «Брага», «Ференцварош», «Лудогорец», «Штурм», «Генк», «Бранн»;

    «Фейеноорд» (Нидерланд): «Астон Вилла», «Бетис», «Селтик», «Брага», «Штурм», «Стяуа», «Панатинаикос», «Штутгарт»;

    «Лилль» (Франция): «Динамо» Загреб, «Рома», ПАОК, «Црвена Звезда», «Фрайбург», «Янг Бойз», «Бранн», «Сельта»;

    «Динамо» Загреб (Хорватия): «Бетис», «Лилль», «Фенербахче», «Маккаби» Тель-Авив, «Стяуа», «Мидтьюланн», «Сельта», «Мальме»;

    «Бетис» (Испания): «Фейеноорд», «Динамо» Загреб, «Лион», ПАОК, «Ноттингем Форест», «Лудогорец», «Утрехт», «Генк»;

    «РБ Зальцбург» (Аустрия): «Порту», «Астон Вилла», «Ференцварош», «Лион», «Базель», «Фрайбург», «Гоу Эхед Иглз», «Болонья»;

    «Астон Вилла» (Англия): «РБ Зальцбург», «Фейеноорд», «Маккаби» Тель-Авив, «Фенербахче», «Янг Бойз», «Базель», «Болонья», «Гоу Эхед Иглз»;

    Екінші себет

    «Фенербахче» (Түркия): «Астон Вилла», «Динамо» Загреб, «Ференцварош», «Виктория Пльзень», «Ницца», «Стяуа», «Штутгарт», «Бранн»;

    «Брага» (Португалия): «Фейеноорд», «Рейнджерс», «Црвена Звезда», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Ницца», «Генк», «Гоу Эхед Иглз»;

    «Црвена Звезда (Сербия)»: «Лилль», «Порту», «Селтик», «Брага», «Стяуа», «Штурм», «Сельта», «Мальме»;

    «Лион» (Франция): «РБ Зальцбург», «Бетис», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив, «Базель», «Янг Бойз», «Гоу Эхед Иглз», «Утрехт»;

    ПАОК (Грекия): «Бетис», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Лион», «Янг Бойз», «Лудогорец», «Бранн», «Сельта»;

    «Виктория Пльзень» (Чехия): «Порту», «Рома», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург», «Базель», «Мальме», «Панатинаикос»;

    «Ференцварош» (Венгрия): «Рейнджерс», «РБ Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Фенербахче», «Лудогорец», «Ноттингем Форест», «Панатинаикос», «Генк»;

    «Селтик» (Шотландия): «Рома», «Фейеноорд», «Брага», «Црвена Звезда», «Штурм», «Мидтьюланн», «Утрехт», «Болонья»;

    «Маккаби» Тель-Авив (Израиль): «Динамо» Загреб, «Астон Вилла», «Лион», ПАОК, «Мидтьюланн», «Фрайбург», «Болонья», «Штутгарт»;

    Үшінші себет

    «Янг Бойз» (Швейцария): «Лилль», «Астон Вилла», «Лион», ПАОК, «Лудогорец», «Стяуа», «Панатинаикос», «Штутгарт»;

    «Базель» (Швейцария): «Астон Вилла», «РБ Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Лион», «Стяуа», «Фрайбург», «Штутгарт», «Генк»;

    «Мидтьюланн» (Дания): «Динамо» Загреб, «Рома», «Селтик», «Маккаби» Тель-Авив, «Штурм», «Ноттингем Форест», «Генк», «Бранн»;

    «Фрайбург» (Германия): «РБ Зальцбург», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Виктория Пльзень», «Базель», «Ницца», «Утрехт», «Болонья»;

    «Лудогорец» (Болгария): «Бетис», «Рейнджерс», ПАОК, «Ференцварош», «Ницца», «Янг Бойз», «Сельта», «Мальме»;

    «Ноттингем Форест» (Англия): «Порту», «Бетис», «Ференцварош», «Брага», «Мидтьюланн», «Штурм», «Мальме», «Утрехт»;

    «Штурм» (Аустрия): «Рейнджерс», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Мидтьюланн», «Бранн», «Панатинаикос»;

    «Стяуа» (Румыния): «Фейеноорд», «Динамо» Загреб, «Фенербахче», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Базель», «Болонья», «Гоу Эхед Иглз»;

    «Ницца» (Франция): «Рома», «Порту», «Брага», «Фенербахче», «Фрайбург», «Лудогорец», «Гоу Эхед Иглз», «Сельта»;

    Төртінші себет:

    «Болонья» (Италия): «РБ Зальцбург», «Астон Вилла», «Селтик», «Маккаби» Тель-Авив, «Фрайбург», «Стяуа», «Бранн», «Сельта»;

    «Сельта» (Испания): «Лилль», «Динамо» Загреб, ПАОК, «Црвена Звезда», «Ницца», «Лудогорец», «Болонья», «Штутгарт»;

    «Штутгарт» (Германия): «Фейеноорд», «Рома», «Маккаби» Тель-Авив, «Фенербахче», «Янг Бойз», «Базель», «Сельта», «Гоу Эхед Иглз»;

    «Панатинаикос» (Грекия): «Рома», «Фейеноорд», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Штурм», «Янг Бойз», «Гоу Эхед Иглз», «Мальме»;

    «Мальме» (Швейцария): «Динамо» Загреб, «Порту», «Црвена Звезда», «Виктория Пльзень», «Лудогорец», «Ноттингем Форест», «Панатинаикос», «Генк»;

    «Гоу Эхед Иглз» (Нидерланд): «Астон Вилла», «РБ Зальцбург», «Брага», «Лион», «Стяуа», «Ницца», «Штутгарт», «Панатинаикос»;

    «Утрехт» (Нидерланд): «Порту», «Бетис», «Лион», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Фрайбург», «Генк», «Бранн»;

    «Генк» (Бельгия): «Бетис», «Рейнджерс», «Ференцварош», «Брага», «Базель», «Мидтьюланн», «Мальме», «Утрехт»;

    «Бранн» (Норвегия): «Рейнджерс», «Лилль», «Фенербахче», ПАОК, «Мидтьюланн», «Штурм», «Утрехт», «Болонья».

    Алғашқы тур ойындары 24, 25 қыркүйек күні өткізілсе, екінші тур - 2 қазан, үшінші тур - 23 қазан, төртінші тур - 6 қараша, бесінші тур - 27 қараша, алтыншы тур - 11 желтоқсан, жетінші тур - 22 қаңтар, сегізінші тур - 29 қаңтар күні өткізіледі.

    Ал плей-офф сатысындағы ойындар 19-26 ақпан, 1/8 финал - 12-19 наурыз, 1/4 финал - 9-16 сәуір, жартылай финал - 30 сәуір-7 мамыр, финал 20 мамырға белгіленген. 

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Қайраттың» футболдан Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды.

    Тегтер:
    Еуропа лигасы турнир Спорт Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар