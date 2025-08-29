Еуропа лигасы: топтық кезең жеребесі тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан UEFA Еуропа лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды. Жарыстың аталған сатысында барлығы 36 команда сынға түседі. Олардың әрбірі 8 ойыннан өткізеді. Оның 4-еуі өз алаңында, қалғаны сырт алаңда өтеді.
Төменде командалардың ойын кестесі көрсетілген:
Бірінші себет
«Рома» (Италия): «Лилль», «Рейнджерс», «Виктория Пльзень», «Селтик», «Мидтьюланн», «Ницца», «Штутгарт», «Панатинаикос»;
«Порту» (Португалия): «Рейнджерс», «РБ Зальцбург», «Црвена Звезда», «Виктория Пльзень», «Ницца», «Ноттингем Форест», «Мальме», «Утрехт»;
«Рейнджерс» (Шотландия): «Рома», «Порту», «Брага», «Ференцварош», «Лудогорец», «Штурм», «Генк», «Бранн»;
«Фейеноорд» (Нидерланд): «Астон Вилла», «Бетис», «Селтик», «Брага», «Штурм», «Стяуа», «Панатинаикос», «Штутгарт»;
«Лилль» (Франция): «Динамо» Загреб, «Рома», ПАОК, «Црвена Звезда», «Фрайбург», «Янг Бойз», «Бранн», «Сельта»;
«Динамо» Загреб (Хорватия): «Бетис», «Лилль», «Фенербахче», «Маккаби» Тель-Авив, «Стяуа», «Мидтьюланн», «Сельта», «Мальме»;
«Бетис» (Испания): «Фейеноорд», «Динамо» Загреб, «Лион», ПАОК, «Ноттингем Форест», «Лудогорец», «Утрехт», «Генк»;
«РБ Зальцбург» (Аустрия): «Порту», «Астон Вилла», «Ференцварош», «Лион», «Базель», «Фрайбург», «Гоу Эхед Иглз», «Болонья»;
«Астон Вилла» (Англия): «РБ Зальцбург», «Фейеноорд», «Маккаби» Тель-Авив, «Фенербахче», «Янг Бойз», «Базель», «Болонья», «Гоу Эхед Иглз»;
Екінші себет
«Фенербахче» (Түркия): «Астон Вилла», «Динамо» Загреб, «Ференцварош», «Виктория Пльзень», «Ницца», «Стяуа», «Штутгарт», «Бранн»;
«Брага» (Португалия): «Фейеноорд», «Рейнджерс», «Црвена Звезда», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Ницца», «Генк», «Гоу Эхед Иглз»;
«Црвена Звезда (Сербия)»: «Лилль», «Порту», «Селтик», «Брага», «Стяуа», «Штурм», «Сельта», «Мальме»;
«Лион» (Франция): «РБ Зальцбург», «Бетис», ПАОК, «Маккаби» Тель-Авив, «Базель», «Янг Бойз», «Гоу Эхед Иглз», «Утрехт»;
ПАОК (Грекия): «Бетис», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Лион», «Янг Бойз», «Лудогорец», «Бранн», «Сельта»;
«Виктория Пльзень» (Чехия): «Порту», «Рома», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фрайбург», «Базель», «Мальме», «Панатинаикос»;
«Ференцварош» (Венгрия): «Рейнджерс», «РБ Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Фенербахче», «Лудогорец», «Ноттингем Форест», «Панатинаикос», «Генк»;
«Селтик» (Шотландия): «Рома», «Фейеноорд», «Брага», «Црвена Звезда», «Штурм», «Мидтьюланн», «Утрехт», «Болонья»;
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль): «Динамо» Загреб, «Астон Вилла», «Лион», ПАОК, «Мидтьюланн», «Фрайбург», «Болонья», «Штутгарт»;
Үшінші себет
«Янг Бойз» (Швейцария): «Лилль», «Астон Вилла», «Лион», ПАОК, «Лудогорец», «Стяуа», «Панатинаикос», «Штутгарт»;
«Базель» (Швейцария): «Астон Вилла», «РБ Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Лион», «Стяуа», «Фрайбург», «Штутгарт», «Генк»;
«Мидтьюланн» (Дания): «Динамо» Загреб, «Рома», «Селтик», «Маккаби» Тель-Авив, «Штурм», «Ноттингем Форест», «Генк», «Бранн»;
«Фрайбург» (Германия): «РБ Зальцбург», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Виктория Пльзень», «Базель», «Ницца», «Утрехт», «Болонья»;
«Лудогорец» (Болгария): «Бетис», «Рейнджерс», ПАОК, «Ференцварош», «Ницца», «Янг Бойз», «Сельта», «Мальме»;
«Ноттингем Форест» (Англия): «Порту», «Бетис», «Ференцварош», «Брага», «Мидтьюланн», «Штурм», «Мальме», «Утрехт»;
«Штурм» (Аустрия): «Рейнджерс», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Мидтьюланн», «Бранн», «Панатинаикос»;
«Стяуа» (Румыния): «Фейеноорд», «Динамо» Загреб, «Фенербахче», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Базель», «Болонья», «Гоу Эхед Иглз»;
«Ницца» (Франция): «Рома», «Порту», «Брага», «Фенербахче», «Фрайбург», «Лудогорец», «Гоу Эхед Иглз», «Сельта»;
Төртінші себет:
«Болонья» (Италия): «РБ Зальцбург», «Астон Вилла», «Селтик», «Маккаби» Тель-Авив, «Фрайбург», «Стяуа», «Бранн», «Сельта»;
«Сельта» (Испания): «Лилль», «Динамо» Загреб, ПАОК, «Црвена Звезда», «Ницца», «Лудогорец», «Болонья», «Штутгарт»;
«Штутгарт» (Германия): «Фейеноорд», «Рома», «Маккаби» Тель-Авив, «Фенербахче», «Янг Бойз», «Базель», «Сельта», «Гоу Эхед Иглз»;
«Панатинаикос» (Грекия): «Рома», «Фейеноорд», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Штурм», «Янг Бойз», «Гоу Эхед Иглз», «Мальме»;
«Мальме» (Швейцария): «Динамо» Загреб, «Порту», «Црвена Звезда», «Виктория Пльзень», «Лудогорец», «Ноттингем Форест», «Панатинаикос», «Генк»;
«Гоу Эхед Иглз» (Нидерланд): «Астон Вилла», «РБ Зальцбург», «Брага», «Лион», «Стяуа», «Ницца», «Штутгарт», «Панатинаикос»;
«Утрехт» (Нидерланд): «Порту», «Бетис», «Лион», «Селтик», «Ноттингем Форест», «Фрайбург», «Генк», «Бранн»;
«Генк» (Бельгия): «Бетис», «Рейнджерс», «Ференцварош», «Брага», «Базель», «Мидтьюланн», «Мальме», «Утрехт»;
«Бранн» (Норвегия): «Рейнджерс», «Лилль», «Фенербахче», ПАОК, «Мидтьюланн», «Штурм», «Утрехт», «Болонья».
Алғашқы тур ойындары 24, 25 қыркүйек күні өткізілсе, екінші тур - 2 қазан, үшінші тур - 23 қазан, төртінші тур - 6 қараша, бесінші тур - 27 қараша, алтыншы тур - 11 желтоқсан, жетінші тур - 22 қаңтар, сегізінші тур - 29 қаңтар күні өткізіледі.
Ал плей-офф сатысындағы ойындар 19-26 ақпан, 1/8 финал - 12-19 наурыз, 1/4 финал - 9-16 сәуір, жартылай финал - 30 сәуір-7 мамыр, финал 20 мамырға белгіленген.
Еске салсақ, бұдан бұрын «Қайраттың» футболдан Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды.